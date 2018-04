Instruktør Anja Borré sørger for at udfordre børnene i Jump4Fun-forløbet med sjove lege og bevægelse. Holdet er fuldt booket, og forhåbningen er, at man kan forlænge tilbuddet ud over den aktuelle toårige projektperiode. Foto: Martin Rasmussen

Her hopper børnene for sjov: Motion med højt humør

LørdagsAvisen - 18. april 2018 kl. 10:42 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fuld fart på og højt humør i gymnastiksalen på den gamle Lellinge Skole, hvor omkring 15 børn fræser frem og tilbage på alle fire i den lille sal med fødderne solidt plantet på engangsvaskeklude, mens armene får lov til at gøre arbejdet. Nogle har fart på, mens andre har lidt større udfordringer med at få fart på, men det hele foregår i en god og positiv stemning - det gælder nemlig ikke om at vinde; man skal bare have det sjovt.

At have det sjovt er faktisk hele formålet med, at børnene er mødt op i gymnastiksalen til Jump4Fun, som de gør en gang om ugen. Tilbuddet er en indgang til idrætslivet for børn, der eksempelvis på grund af overvægt har haft svært ved at komme igang. De er i alderen 6-16 år, og i Lellinge IF's tilbud finder de et frirum, hvor det bare handler om bevægelse på den sjove måde.

Det er instruktør Anja Borré garant for. Hun styrer aktiviteterne med et imponerende energiniveau og sørger for, at alle børnene er i gang hele tiden. Efter vaskekludsløbet er det tid til stikbold, og træningen byder også på indslag som højintenst billedlotteri og mere crossgym-agtige øvelser.

"Jump4fun er bevægelse for dig, der ikke er vant til at bevæge dig og som har lidt for meget på sidebenene. Vi laver en masse sjove lege og motion, hvor sammenhold og opbakning er kodeordene," lyder beskrivelsen af tilbuddet på Lellinge IF's hjemmeside.

"Vi tilbyder et frirum til børnene. Nogle har måske været udsat for mobning og har lavt selvværd, men her bliver de en del af et fællesskab om at have det sjovt og samtidig får de rørt sig. For nogle kan det give en indgang til foreningslivet," fortæller Anja Borré.

Tilbuddet har kørt i Lellinge IF siden august sidste år, og lige nu er der fuldt booket, men forhåbningen er, at Køge Kommune vil være med til at forlænge projektet. Der er også et Jump4Fun-forløb i Borup IF.

Jump4Fun er et træningskoncept, der er sat i verden af DGI i samarbejde med Julemærkefonden, og det spreder sig stille og roligt til flere og flere kommuner år efter år. Aktuelt er der hold i 14 sjællandske kommuner med i alt 450 børn, der har glæde af tilbuddet.

"Hele kernen i det er, at bevægelse skal være sjovt. Der er højt til loftet på Jump4Fun-holdene, og det stiller krav til, at der er nogle dygtige instruktører. Budskabet til børnene er, at det er ligegyldigt, hvad de kan - de skal bare have lyst til at indgå i et fællesskab," siger DGI-konsulent Marianne Høyer.

En af de afgørende forskelle i forhold til mange andre former for organiseret idræt er, at konkurrenceelementet er fraværende. Der er ikke nogen kamp, turnering eller stævne, man arbejder frem mod - på Jump4Fun er målet selve aktiviteten og at gøre det mere naturligt for børnene at have lyst til at bevæge sig.

"Vi måler resultaterne på børnenes bevægelsesglæde, og vi kan se, at de både bliver stærkere og hurtigere, og så får vi først og fremmest nogle gladere unger ud i den anden ende," siger Marianne Høyer, der forklarer, at man er i løbende dialog med Køge Kommune om at fortsætte projektet lokalt, når den nuværende pojektperiode udløber.