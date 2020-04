Skolerne i Køge Kommune åbner dørene gravist frem til mandag i næste uge.

Send til din ven. X Artiklen: Her er planen for åbningen af skolerne i Køge Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er planen for åbningen af skolerne i Køge Kommune

LørdagsAvisen - 14. april 2020 kl. 12:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det tid til, at de mindste elever igen skal starte i skole. Åbningen af Køges skoler sker gradvist og kontrolleret, og selv om meget vil være anderledes, skal det være både sjovt og lærerigt at vende tilbage, lyder målsætningen.

Selvom porten til Køges skoler nu slås op, bliver det i første omgang ikke en tilbagevenden til den skole, man kender. Meget vil være forandret, når skoleledelser sammen med lærere og pædagoger har sørget for, at retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne bliver overholdt. Børnene vil sidde med større afstand. Måske er klassen delt i to lokaler. Meget at undervisningen vil foregå udendørs, børnene skal lege i mindre grupper - med de samme børn. Børn og voksne skal vaske hænder tit, og måske vil der være en ny voksen, fordi en ansat er i risikogruppen og derfor ikke med til at åbne i denne omgang.

"Denne første åbning kræver et meget stort planlægningsarbejde. Situationen er ny for alle, og vi arbejder på højtryk for at sikre at både elever og forældre kommer godt i gang i denne nye hverdag, hvor meget vil være anderledes, men hvor det fortsat skal være både sjovt og lærerigt at gå i skole," siger formand for byrådets skoleudvalg, Mads Andersen.

Skolerne vil leve op til myndighedernes retningslinjer, og vil gøre alt for, at dette bliver foreneligt med en god skoledag. Derfor skal forældrene ikke gå ind på skolen, men aflevere deres barn uden for skolen. En stor del af undervisningen vil foregå ude, hvorfor børnene skal være klædt på til udeskole, mad må ikke deles, og legetøj må ikke medbringes.

Samtidig er man bevidst om, at børn er børn. Og det faktum, at især de mindste børn leger tæt, har eksperterne taget højde for i forbindelse med den gradvise åbning. Og de voksne må også gerne trøste et barn, når der er brug for det. Skolechef Søren Thorborg påpeger, at de sundhedsmæssige regler skal hænge sammen med en god, spændende og tryg skolehverdag.

Fakta De fleste skoler følger denne gradvise åbning:

Onsdag 15. april starter april-børnene i SF0

Torsdag 16. april starter 0. og 1. klasse i skole og SFO

Fredag 17. april starter 2. og 3. klasse i skole og SFO

Mandag 20. april starter 4. og 5. klasse i skole og SFO

Alle forældre til skolebørn får besked på Aula om de nøjagtige forhold på deres børns skole. De fleste skoler følger denne gradvise åbning:Alle forældre til skolebørn får besked på Aula om de nøjagtige forhold på deres børns skole. "Det kræver kreativitet og nytænkning. Det kræver også forældrenes opbakning, tålmodighed og forståelse," siger han og opfordrer samtidig til, at SFO'en kun bliver brugt i nødvendigt omfang.

"Det er klart, at der vil være pasning til de børn, der har behov for det. Men vi henstiller også til, at der kun bliver trukket på SFO'erne i det omfang, det er nødvendigt, for der er virkelig brug for pædagogerne," siger Søren Thorborg.