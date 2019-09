Send til din ven. X Artiklen: Her er navnet på Køges nye sportskatedral Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er navnet på Køges nye sportskatedral

LørdagsAvisen - 05. september 2019

Som enhver bruger af Køge Idrætspark kan se, så er der fuld speed på arbejdet omkring byggeriet af Køge Idrætspark og Hal III - Køges nye flotte sportskatedral, som vi nu kan offentliggøre det fremtidige navn på:

"Spar Nord Arena bliver hallens officielle navn - og det er vi rigtigt stolte over at kunne melde ud om allerede nu" siger Kai Jensen, bestyrelsesformand for Køge-hallerne.

Byggeriet af den nye hal skrider frem, og Kai Jensen forventer at der kan blive overdragelse medio december i år - hvorefter driften af Spar Nord Arena kan starte i januar måned.

"Lige nu er håndværkerne i gang med at lægge det sidste af taget på og lukke de sidste ydervægge og beklæde dem. Og så kommer det rigtigt spændende for os - nemlig at få indrettet hallens mange lokaler - og hallens tribuner med 1.100 siddepladser, hvoraf den ene tribune bliver mobil. Vi har udvalgt stolene til tribunerne der bliver i en varm blå farve - og alle bliver handicap- og ældrevenlige", fortæller Kai Jensen.

Hallen bliver indrettet således at vi i fremtiden kan byde alle idrætsgrene velkommen - lige fra ligakampe til breddeidrætten. Vi glæder os til at kunne byde velkommen til en række nye idrætsgrene vi aldrig før har kunnet præsentere i Køge-hallerne. Den øvrige del af hallen bliver indrettet med dommerrum, omklædningsrum, dopingrum, rum til IT- og lektielæsning. Af andre faciliteter kan nævnes personalerum, publikums toiletter, kontor, 3 nye mødelokaler, presserum, depot, rengørings- og teknikrum m.m. Samt ej at forglemme en stor velindrettet cafe hvor der vil være åbent fra tidlig morgen til sent aften hvor brugerne kan få stillet sulten og tørsten uanset om det er kl. 8 om morgenen eller kl. 20 aften, man besøger hallen. Det bliver også en café der vil kunne anrette til 1.100 mennesker - og anrette op til 200 portioner ad gangen. Vi skal have øget besøgstallet i de tre Køge-haller og det gør man kun ved at have åbent groft sagt 24/7 uden at det skal misforstås", siger Kai Jensen med et smil.

Samarbejde hallerne på tværs

For de tre Køge-haller og kommunens øvrige fire selvejende idrætshaller vil der fortsat blive lagt vægt på, at have et godt samarbejde på tværs, hvor hallerne kan supplere hinanden.

Og så er det vigtigt at holde fast i traditionerne i lokalområdet - og bringe nye tiltag til.

"F.eks. kunne man da godt med tiden forestille sig at Køge Kommunes årlige hyldest arrangement for kommunens mange medaljetagere kunne afholdes skiftevis i kommunens idrætshaller. Man kunne også tænke at integrere Køge-hallerne i Køge Festuge, tiltrække teater, musik, kunstarrangementer udover de mange andre aktiviteter, som de gamle Køge-haller gennem årene har dannet ramme for - en del messer med bl.a. fugle, akvarium, modeljernbane, tøj, industri, out let samt forskellige typer udstillinger herunder katte og hunde. Køge Kommune er kendt for at have gode og dygtige håndværkere - så hvorfor ikke også på sigt tænke ind at påbegynde at afholde Køge-skills for håndværkere under uddannelse. Ja, sågar afholde et Køge-OL på tværs af samtlige idrætsgrene - noget a la det vellykkede Køge Games der blev afholdt i 1994", siger Kai Jensen.

"I en kommune som Køge skal vi have sjæl og nærvær - vi skal kunne tilbyde nuværende og nye borgere en bred palet af idrætstilbud som andre kulturelle tilbud. Vi skal være en by/kommune, hvor borgerne bliver hele livet", fastslår Kai Jensen.

Tilbage til den nye Spar Nord Arena, der er lidt af en arkitektonisk genistreg, fordi den i alt 4.200 kvadratmeter store hal med sin placering skaber en naturlig sammenhængskraft mellem de eksisterende Køge-haller.

Som kvadrat er bygningen drejet i forhold til de eksisterende haller, hvilket skaber spændende opholdsarealer omkring boksen.

Hallens hovedindgang er etableret mod vest med en markant indgangsfacade, og får et foyerområde med karakter af et panoptikon - "et sted man kan se alt".

Fra caféen er der glaspartier ud til idrætsparkens tre øvrige haller, så de besøgende kan følge med i alle aktiviteter i det nye sportscentrum. Dermed skabes et livligt og indbydende miljø. Der arbejdes med fire indskudte balkoner omkring boksen, og en fast tribune i kombination med en mobil tribune. Hallen er forberedt til TV-Transmission og er gennemtænkt til mindste detalje.

"Den nye hal bliver et flot samlingspunkt for idrætsparkens mange besøgende og skal med sine 1.100 tilskuerpladser også være med til at tiltrække flere sportsbegivenheder - både nationale som internationale - til Køge.

I juni måned blev det konstateret, at der var sket en større vandskade i Køge hal 2 - den "nye" af de to eksisterende haller.

"Det har betydet at hele gulvet har måttet pilles op. Nu er vi nået så langt med tørringen af hallen, at vi her i uge 36 kan påbegynde at lægge nyt gulv, så vi igen kan få gang i aktiviteterne i hallen. Halbestyrelsen har desuden besluttet, at vi i sommeren 2020 udskifter gulvet i den ældste af hallerne, Hal 1", fortæller Kai Jensen.

Angående spørgsmålet fra mange interesserede brugere, hvad det gamle cafeteria fremover skal benyttes til, kan det oplyses, at disse lokaler vil blive indrettet til fremtidig lounge, selskabslokale og foreningslokale.