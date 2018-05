Martin Koch Helsted og HB Køge havde ikke den afgørende skarphed i sidste lørdags hjemmekamp mod Skive IK. Det skal gå ud over FC Fredericia når de to hold mødes lørdag den 5. maj kl. 15.30 på Capelli Sport Stadion. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Henrik Madsen om HB Køge-nedtur: Det er oppe i hovedet det foregår

LørdagsAvisen - 04. maj 2018 kl. 10:49 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køge havde i sidste lørdags hjemmekamp mod bundproppen Skive IK alle muligheder for at spille sig ind i oprykningskampen i NordicBet Ligaen. Men med resultatet 0-0 og kun ét point på kontoen må muligheden for at komme med i Top 3 desværre nok siges at være forduftet for denne gang.

"I hvertfald så kan vi konstatere, at de resterende fire kampe i sæsonen skal give fuldt udbytte, hvis vi skal have en mulighed for at blande os", siger anfører Henrik Madsen.

De øvrige resultater i rækken udviklede sig ellers i HB Køges favør. Nummer fire Viborg FF tabte hjemme, og nummer tre, Vendsyssel FF fik blot 1-1 hjemme mod Brabrand IF. Med en sejr ville HB Køge virkelig have været lige i hælene på de to jyske hold med h.h.v. to og tre points - og de to hold har endda fornøjelsen af at mødes i den kommende spillerunde lørdag eftermiddag.

"Vi har nogle gange i denne sæson forspildt muligheden for at komme helt med frem, selvom vi har haft muligheden. Det siger nok lidt om at vi p.t. mangler den sidste dygtighed når det gælder. Det er svært at sige hvad årsagen er - vi mangler måske nok lidt rutine i forhold til de øvrige hold i Top 5", siger HB Køge anføreren.

HB Køge har ellers tidligere i sæsonen vist, at holdet kan hamle op med de bedste i rækken, hvor der ikke findes nogen dårlige hold. Alle kan vinde over eller tabe til alle.

"Selvom det er med fødderne vi spiller, så er det oppe i hovedet det foregår. Er man ikke klar på dagen, jamen så er det så det går galt. Mod Skive IK var vi oppe mod et meget kompakt hold, og uden den småskadede Alexander Bah manglede vi nøglen til at få åbnet vestjyderne op", konstaterer Henrik Madsen, der må tage plads på tribunen, når HB Køge lørdag den 5. maj kl. 15.30 får besøg af FC Fredericia på Capelli Sport Stadion i Herfølge.

Henrik Madsen er idømt én spilledags karantæne. Til gengæld forventes det at resten af truppen er skadesfri.

Pokalsemifinalisterne fra FC Fredericia og HB Køge mødte hinanden for blot en måned siden i Fredericia, en kamp Svanerne vandt 1-0. Efterårets opgør i Herfølge sluttede 0-0.

Går du med tanker om at opleve NordicBet Ligakampen mellem HB Køge og FC Fredericia på Capelli Sport Stadion i Herfølge, så kan du, hvis du er hurtig, måske endnu nå at sikre dig en gratis billet til kampen.

Herfølge Turistfart er nemlig KampPartner og uddeler i den anledning 150 fribilletter til kampen.

For at få fingrene i fribilletterne skal man møde op hos Herfølge Turistfart på Færøvej 4 i Herfølge frem til fredag i tidsrummet kl. 8.00-16.00 eller i HB Køges administration, Vordingborgvej 124 E i Herfølge i samme tidsrum. Der uddeles max. to billetter pr. person.

Børn til og med 15 år har altid gratis adgang på Capelli Sport Stadion, oplyser HB Køge.