Se billedserie "Vi skal slutte sæsonen godt af - og intet kunne være mere passende end en sejr over FC Roskilde", siger HB Køge-anfører Henrik Madsen der spiller sin sidste kamp inden støvlerne lægges på hylden.

Henrik Madsen: Vi skal have sat et godt aftryk på sæsonen

LørdagsAvisen - 24. maj 2019 Af Per Møller

Søndag eftermiddag hentede HB Køge forårssæsonens blot tredje sejr, da holdet på udebane besejrede Thisted IK med 3-2 efter 1-1 ved pausen. Dermed fik HB Køge skabt et godt oplæg til sæsonens sidste kamp mod FC Roskilde på lørdag den 25. maj kl. 13.45 på Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark.

"Det var vigtigt at vi fik vist at vi ikke har glemt at vinde. Godt for moralen - og sejren gjorde også søndagens lange bustur nemmere at komme igennem", siger anfører Henrik Madsen, der forventer at holdet leverer samme professionelle indstilling til tingene når sæsonens sidste kamp spilles lørdag eftermiddag.

"Det er ekstremt vigtigt at vi får sat et godt aftryk på en, må vi nok sige, skuffende og meget svingende sæson som startede så flot med sejre i de fire første kampe. På hjemmebanen skylder vi også helt sikkert noget - det er således rigtigt skuffende at vi kun har formået at vinde én enkelt ud af de første seks kampe på det nye Køge Idrætspark. Det er ikke godt nok - og det skal der laves om på og det gør vi bedst med en sejr over FC Roskilde. Det skylder vi vores fans, sponsorer og de mange folk der dagligt og ved hver hjemmekamp yder et kæmpe stykke arbejde for at få enderne til at hænge sammen", siger HB Køge-anfører Henrik Madsen, der trækker HB Køge trøjen over hovedet for sidste gang.

Henrik Madsen har besluttet at stille støvlerne på hylden når denne sæson er slut.

Den rutinerede Henrik Madsen kan se tilbage på en lang og flot karriere i toppen af dansk fodbold, som han har været en del af siden han i efteråret 2002 slog sit navn fast i Køge Boldklub med debut i en udekamp mod Viborg FF.

Siden fulgte ophold i AGF, Næstved og FC Vestsjælland inden han i 2016 vendte hjem til HB Køge, hvor han inden lørdagens kamp mod FC Roskilde har spillet 110 kampe. Langt de fleste af disse kampe har været med anførerbindet på armen.

"Indrømmet, det bliver mærkeligt og vemodigt. Men jeg føler at det er det rigtige tidspunkt at sige stop nu. Men ingen tvivl om at jeg vil komme til at savne det sindssygt meget. Fodbold har været en meget stor del af mit liv siden jeg var lille. Jeg glæder mig over at jeg har været med i så mange år. Jeg er stolt over og glad for de mange oplevelser jeg har haft. Jeg har kunnet forberede mig et stykke tid på den sidste kamp. Jeg er derimod endnu ikke helt afklaret med om jeg skal have en fremtid indenfor fodbold - det har jeg nu tid til at finde ud af", siger Henrik Madsen der udover næsten 500 kampe på topplan også nåede at få en enkelt U/20 landskamp mod Tyrkiet i 2004 på sit flotte CV.

"Så lad os stå sammen og få en god afslutning på sæsonen", opfordrer Henrik Madsen, der udover debuterne for hans klubber nævner pokalfinalen for FC Vestsjælland mod FC København i 2015 som højdepunktet i karrieren.

En legende på Køge-egnen

Det er en markant profil, der lørdag spiller sin sidste kamp som professionel fodboldspiller.

"Henrik Madsen er en legende her på egnen. Han spillede sin første Superligakamp for Køge Boldklub som 19-årig, og har siden været en del af toppen af dansk fodbold, og har haft en flot karriere, som han kan være rigtig stolt af. Vi er glade for at han for tre og et halvt år siden valgte at komme hjem til HB Køge, og slutte karrieren der, hvor den startede", lyder de rosende ord fra HB Køges sportsdirektør Per Rud.

Henrik Madsen er ikke den eneste der stopper i HB Køge efter denne sæson. Også den unge forsvarsspiller Christian Enemark, som er på leje fra Brøndby IF, siger stop. Målmand Andreas Hansen fortsætter karrieren i AaB efter mere end 100 kampe for Svanerne. Andenmålmand Nicklas Frenderup, der netop er udtaget til Trinidad og Tobagos A-landshold der i juni måned skal spille en række landskampe og desuden deltage i Gold Cup i USA, har også besluttet at finde nye græsgange.

Sportsdirektør Per Rud er i fuld gang med at finde afløserne for de spillere der forlader HB Køge.

Per Rud sikrede sig forrige uge den rutinerede kantspiller Stephan Petersen fra Silkeborg IF og indgik dagen efter en treårig aftale med det 20-årige målmandstalent Casper Hauervig der kommer til HB Køge fra Brøndby IF hvor han har været en del af Superligatruppen.