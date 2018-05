Lee Rochester - der her forsøger at komme gennem en tæt Skive-forsvarsmur i den forrige hjemmekamp - blev matchvinder med en flot scoring, da HB Køge besejrede FC Fredericia 1-0. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen.

Henrik Lehm om jagten på top 3: Det drejer sig om at holde fokus

En flot scoring af Lee Rochester efter 17 minutters spil var nok for HB Køge, da holdet lørdag eftermiddag hjemme på Capelli Sport Stadion besejrede FC Fredericia med 1-0. Og sejren var utrolig vigtig - den holdt nemlig HB Køge inde i "varmen" som outsider til at slutte sæsonen i Top 3 og dermed adgang til de afgørende play-off kampe om en billet til Superligaen næste sæson.

"Jeg er rigtig glad for den indsats der blev leveret i lørdags. Vi spiller en god kamp, specielt i første halvleg, hvor vi var gode på bolden og viste mandsmod. Vi havde chancer til at komme foran både 2-0 og 3-0, men så fik FC Fredericia et rødt kort, og så kom en periode hvor vi blev lidt for passive og måske tænkte at føringen skulle forsvares hjem. Men mod slutningen fik vi igen skabt nogle gode muligheder - men gav også jyderne nogle gode muligheder. Men vi hev en fuldt fortjent sejr hjem, og dermed fortsatte vi den gode stime vi er inde i med 14 points i de sidste 7 kampe - og clean sheet i 5 ud af de sidste 6 kampe", siger en tilfreds cheftræner Henrik Lehm til LørdagsAvisen.

"Nu drejer det sig for os at holde fuld fokus - i første omgang på lørdagens udekamp mod FC Roskilde, som jo altid er en svær opgave, da det er et lokalopgør og Roskilde endnu ikke er helt sikret mod nedrykning. Så de vil komme ud med fuld skrald på. Så det bliver en kamp der kræver hårdt arbejde. Så må vi se, om ikke Esbjerg kan tage point - eller endnu bedre vinde - opgøret i Viborg. Kan vi vinde i Roskilde samtidig med at Esbjerg slår Viborg, så kan vi med en hjemmesejr onsdag aften over Viborg overhale de grønblusede viborgensere - og så er der ellers lagt op til en rigtig spændende "finale" i Esbjerg i sidste spillerunde", siger Henrik Lehm, der vælger at fokusere på én kamp ad gangen.