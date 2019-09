Køge Byorkester fejrer 20 års jubilæum i år - blandt andet med en stor jubilæumskoncert på Køge Gymnasium.

Send til din ven. X Artiklen: Hele byens orkester fejrer rund fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hele byens orkester fejrer rund fødselsdag

LørdagsAvisen - 14. september 2019 kl. 10:12 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en ganske særlig koncert, som Køge Byorkester inviterer publikum inden for til, når orkestret søndag 29. september klokken 14 indtager Festsalen på Køge Gymnasium.

Koncerten markerer nemlig Køge Byorkesters 20 års jubilæum med koncert og efterfølgende reception for dem, der har lyst til at blive og være med til at fejre orkestret. Jubilæet markeres gennem hele 2019 - både med en fest på selve jubilæumsdagen og med et udvidet koncertprogram på 16 koncerter i løbet af året. Og højdepunktet bliver altså den store jubilæumskoncert på Køge Gymnasium med solist John Olsen.

Køge Byorkester tæller i dag 46 medlemmer, og orkestret er præget af en særlig familiær ånd. "Køge Byorkester er et velspillende orkester med godt socialt sammenhold. Vi vil gerne sætte en god, høj musikalsk standard samtidig med at der stadig er plads til andre ting," lyder orkestrets egen beskrivelse.

"Der er en helt særlig ånd - 80 procent af vores omgangskreds er folk fra orkestret, fortæller kasserer Mette Nielsen, der spiller basklarinet, og lige som mange andre medlemmer har en fortid i Køge Skoleorkester og derfor har spillet sammen med mange af de øvrige orkestermedlemmer i mange år.

Køge Skoleorkester udgør i høj grad fødekæde for Køge Byorkester, hvor halvdelen af medlemmerne i dag har en fortid i skoleorkestret, mens resten kommer udefra.

Også formand Christine Djørup, der spiller 1. klarinet, har en fortid i Køge Skoleorkester, men hun fremhæver også styrken ved, at byorkestret ikke kun er en voksenudgave af skoleorkestret.

"Jeg tror også, det er rigtig sundt at få nyt blod ind og få noget erfaring og inspiration med fra andre orkestre," siger hun.

Det musikalske niveau er godt, men både formand og kasserer understreger, at man spiller på hobbyplan, og der er plads til medlemmer på forskellige niveauer.

"Vi spænder over alt fra folk, der spiller på hyggeplan, til virkelig dygtige musikere, og aldersmæssigt ligger det fra 18 til 81 år i dag," fortæller Christine Djørup.

"Alle er velkomne, bare de kan læse noder - og det er selvfølgelig en fordel at have spillet i et orkester før," tilføjer Mette Nielsen.

De ser begge frem til jubilæumskoncerten, hvor publikum kan se frem til en god blanding af fællesnumre og solister. De har også sendt en åben invitation til alle tidligere medlemmer af orkestret til at være med til koncerten.

"De skal bare tage deres instrumenter med, så de kan være med til at spille vores slagsang. Vi sørger for noder og nodestativer til alle," smiler Mette Nielsen.

Og det er kun passende, at alle får mulighed for at være med til at fejre Køge Byorkester jubilæum, for orkestret har en klar målsætning om at være byens orkester.

"Målet er at være hele byens orkester, og vi ville egentlig gerne have, at endnu flere ringede til os for at høre, om vi kan spille til et arrangement mod et honorar. Vi vil rigtig gerne ud og spille i forskellige sammenhænge," fortæller Mette Nielsen.

"Vi vil meget gerne dele vores glæde ved musikken med så mange som muligt," siger Christine Djørup.

Billetter til arrangementet koster 75 kroner og kan købes hos Visit Køge eller ved indgangen.