?Det er en god idé at sørge for, at konfirmand-dresset er i orden i god tid?, siger Dennis Nielsen fra Din Tøjmand i Torvebyen i Køge. Arkivfoto. Foto: PFly

Send til din ven. X Artiklen: Hel dag for konfirmanderne - og også gerne for deres far Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hel dag for konfirmanderne - og også gerne for deres far

LørdagsAvisen - 03. februar 2020 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Din Tøjmand, Torvebyen i Køge, inviterer søndag den 9. februar fra kl. 10-15, til en lidt utraditionel Konfirmandens Dag, hvor både konfirmanden og hans far får et anderledes tilbud.

"Det er en god idé at sørge for, at dresset er i orden i god tid", siger Dennis Nielsen fra Din Tøjmand, for lige op til konfirmationen er der meget andet at tænke på.

"Men nogle vælger desværre at vente til sidste øjeblik, for de unge mennesker har det jo med at vokse, specielt i den alder, og derfor vil man ikke løbe risikoen med at bukser f.eks. er blevet for korte på den tid der er gået fra man har købt tøjet til den dag, hvor det skal bruges".

Derfor har vi indført gratis ombytning, så vi gerne ombytter til en ny størrelse, hvis det er nødvendigt.

Tilbuddet fra Din Tøjmand gælder også for konfirmandens far, men her er det sjældent noget med bukselængde, men oftere vidden, der kan være et problem. Men uanset hvad, så dækker ombytnings-garantien også her.

På selve dagen vil der også være en overraskelse til alle konfirmander i form af en gratis Goodie Bag til alle.

Det eneste, der kræves, er tilmelding på enten tlf. 5666 1155 eller personligt i butikken.jp