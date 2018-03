Se billedserie 8.a. fra Hastrupskolen besøgte Herfølge Klejnsmedie forleden som led i det lokale projekt, ?Virksomhedsambassadører?. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Hastrupskolens 8.A. elever på virksomhedsbesøg

LørdagsAvisen - 27. marts 2018 kl. 10:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev heftig aktivitet blandt de 24 elever fra Hastruskolens 8.A klasse, da de under et besøg på Herfølge Kleinsmedie A/S, blev præsenteret for en krævende opgave af adm. direktør Finn Richardt: " I skal hver især samle en dinosaurus eller en edderkop af elementer fra en udstanset metalplade," opfordrede han dem til. Og det lykkedes for de fleste.

Opgaven afsluttede et timelangt besøg på virksomheden, hvor 8.A's elever var på besøg sammen med klasselæreren og Hastrupskolens UUV vejleder, Nanna Fogtmann. Eleverne havde forberedt besøget grundigt i dagene inden, og bl.a. læst om virksomhedens historie, og fundet ud af hvilken produktion, der foregår på virksomheden, samt undersøgt hvilke typer medarbejdere, der arbejder på Kleinsmedien. Forberedelsen havde klædt eleverne godt på, til at stille mange gode og relevante spørgsmål til Finn Richardt og hans to ledere, som også deltog, og til en næsten udlært lærling, som gerne fortalte om læretiden, skoleopholdene og forventningerne til fremtiden.

Eleverne blev inddelt i 3 mindre grupper, som på skift fik set det meste af virksomheden, og også her fik lejlighed til at stille en masse spørgsmål til medarbejderne.

Besøget var kommet i stand, som led i et projekt som KKA, Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd har sat i søen. Formålet med projektet er, at give 7. og 8. klasse elever på 2 pilotskoler i Køge Kommune lejlighed til at se virksomheder indefra, og dermed få et førstehåndsindtryk af, hvad en erhvervsuddannelse kan føre til, og for nogens vedkommende endda give mulighed for en fremtidig læreplads. Herfølge Kleinsmedie A/S har eksempelvis i øjeblikket 12 lærlinge ud af en arbejdsstyrke på ca. 60 medarbejdere.

"Det er også ønsket med projektet, at der skabes netværk mellem skoler og virksomheder gennem de nye kontakter, der bliver knyttet mellem skolelærerne og virksomhedslederne", fortæller projektkoordinator Emilie Høyer Lund fra Køge Kommunes arbejdsmarkedsafdeling, som sammen med ekstern konsulent Steen Rasmussen har ansvaret for projektet.

Steen Rasmussen fortsætter: "Gennem disse besøg på virksomhederne tror vi på, at vi kan være med til, at skabe forøget interesse for erhvervsuddannelserne hos eleverne, når de hører og ser, hvordan en levende virksomhed ser ud indefra. Det er jo i 8. klasse, at eleverne, vælger næste uddannelsestrin, og vi ved, at der bliver stor efterspørgsel efter medarbejdere med en erhvervsuddannelse."

Tidligere har projektet arrangeret virksomhedsbesøg for tre grupper af elever fra 7. klasserne på Kirstinedalsskolen, som besøgte virksomhederne Fomaco A/S, Valsemøllen A/S og Falke Markiser. Her var opgaven, at skrive indlæg om virksomhederne til klassernes interne erhvervsavis.

"Virksomhedsbesøgene vil nu blive evalueret sammen med skolerne, og projektet er planlagt til at fortsætte i efteråret 2018 med nye besøg," siger Emilie Høyer Lund.mart