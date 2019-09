Se billedserie Karsten og Finn Richardt i virksomheden i Herfølge. Sloganet ?En verden i stål? fandt Karsten Richardt på for mange år siden, og det dækker godt over virksomhedens aktiviteter. Foto: Jørgen Petersen

Har igennem 40 år gjort 100 lærlinge til smede

04. september 2019
Af Jørgen Petersen

Det er ikke "hverdagskost", at en smedevirksomhed kan fejre 40 års jubilæum, og stadig være under ledelse af den samme familie, men det er tilfældet med Herfølge Kleinsmedie på Solvangsvej i Herfølge, som nu styres af 2. generation af Richardt-familien.

Det er løbet meget vand i stranden, siden Karsten Richardt i 1979, som forholdsvis nyudlært smed, besluttede at blive selvstændig med at bygge brændeovne. Der gik små 5 år, så startede han det nuværende Herfølge Kleinsmedie på Vordingborgvej lige syd for Herfølge, og i dag holder virksomheden til i ca. 5000 kvm lokaler på Solvangsvej, hvor 67 medarbejdere slider i det fra morgen til aften.

For der er nok at lave for Herfølge Kleinsmedie, der for 3 år siden gennemgik et såkaldt generationsskifte, hvor sønnen, Finn Richardt, fejrede sin 50 års fødselsdag med at kunne skrive direktør på sit visitkort, mens "fatter" som han kalder ham, Karsten Richardt, kunne trække sig tilbage som bestyrelsesmedlem.

"Men han er jo et helt bibliotek indenfor vores verden, så selvom han nu har rundet de 71 år, så bruger vi naturligvis stadig al hans viden. Forskellen er bare, at nu SKAL han ikke møde som den første, og være ham, der lukker og slukker hver aften."

Herfølge Kleinsmedie har altid følt det som sin pligt at uddanne nye smede, og igennem årene er det blevet til over 100 lærlinge, hvoraf mange af dem er fortsat i virksomheden, mens andre har prøvet andre jobs af, for derefter at vende tilbage.

"På den måde er vi sikre på at have de dygtigste svende på hele markedet," siger Karten Richardt, "for når vi selv har udlært, så kan de ikke blive bedre! Selvfølgelig sagt med et smil på læben, men alligevel også med en vis stolthed, og han tilføjer uden at tøve: Vi vil da hellere være de bedste fremfor at være de billigste!"

Og netop det med at være stolt at virksomheden er noget, som præger både far og søn, Karsten og Finn, men også de ansatte:

"De ved, at vi ikke kun er en smede-virksomhed, for det håndværk er der så mange, der kan. Der hvor vi selv føler, at vi adskiller os er når vi taler om de anderledes opgaver. Vi siger gerne, at vi finder løsninger for vores kunder," siger Finn Richardt, som bl.a. fremhæver arbejdet med at konstruere et stativ til verdens ældste vikingeskib, som firmaets fornemmeste opgave.

"Her skulle vi ikke blot levere et stativ, det skulle også være et stativ, der kunne flytte det 37 meter lange skib, og det lykkedes til alles tilfredsstillelse, og nu har skibet været udstillet på både Nationalmuseet, samt i Berlin og London, uden at tage skade."

Netop de anderledes opgaver er det som giver virksomheden et sjovt "afbræk" i dagligdagen.

"Vi er aldrig gået efter en opgave af prestige-hensyn. Det er slet ikke os, men vi kan da godt lide at lave noget sjovt," siger Finn Richardt.

"Bl.a. kan vi jo godt nu - bagefter - rose os selv af de mange opgaver som vi har med kunst og kunstnere rundt i landet. Vi har jo bl.a. stået for udførelsen af "Torvenes Brøndsløjfe" i Århus, "Seasurge", der er B&W's mindeskulptur ved Nordeas hovedsæde og "Danfosskilen", som vi lavede i 2006, og vi er de eneste i verden - så vidt vi ved - der har en polermaskine, der kan polere i endeløse baner."

Udover de mange lærlinge har Herfølge Kleinsmedie også altid taget mange praktikanter fra skolerne og folk i arbejdsprøvning.

"Det er en del af vores DNA og samfundsansvar," siger Finn Richardt, "og vi håber at se så mange af dem som muligt, når vi holder 40 års reception den 6.september mellem kl. 12 og 16 i virksomheden."