Har du set den? Bil stjålet fra Køgeforhandler

Politiet kørte efter bilen, der kørte på motorvejen ved tilkørsel 32 og fortsatte mod nord. Ved afkørsel 30 i Solrød kørte bilen af motorvejen og kørte ad Cementvej ud på Solrød Strandvej mod nord. Bilen kørte videre ad Strandvejen og politiet havde flere patruljer indsat for at forsøge at standse Audien. I samarbejde med Vestegnens Politi, blev der lagt ”stop sticks” ud på vejen i krydset ved Ishøj Strandvej/Hundige Strandvej i et forsøg på at punktere bilens dæk, så den ville standse. Her kørte bilen forbi politiets afspærring, hvor føreren forsøgte at påkøre de to politifolk, som havde opsat afspærringen. Politiet afgav i den forbindelse varselsskud, men heller ikke dette fik føreren til at standse, men den fortsatte i nordlig retning.