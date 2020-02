Har du dit på det tørre?

Det var traditionen tro Tobias Thomas, sparringspartner og gammel elev fra Køge Handelsgymnasium, som bød velkommen på vegne af partnerskabet bag caferækken. Som ung iværksætter understregede han, at jura og revision ikke hørte til de fortrukne aktiviteter, men det handler om lovgivning og det er nødvendigt at have viden om. Inden dagens to oplægsholdere kom på scenen fik den erfarne sparringspartner Niels Buchholst og præsenterede kort de unges mulighed for at få tilknyttet en sparringspartner med netop den viden, de som iværksættere måtte have. Han opridsede den vigtige ramme omkring at være iværksætter - netop at tage juraen og revisionen alvorligt og introducerede til Christina Meyer og Christina Riise Dahl, som skulle indføre tilhørende i det vigtige kapitel: Nemlig hvad lovgivningen kræver og hvorfor det er så vigtigt, at de unge kender muligheder og eventuelle faldgruber i forbindelse med at følge iværksætterdrømmen.

"Jeg er glad for at få lov til at deltage i arrangementet i Campus Køge. Jeg er meget begejstret for det flotte engagement bag Iværksættercafeen. Jeg synes, at det var en positiv oplevelse at kunne få lov til at fortælle lidt om stiftelse af selskaber. Jeg husker tydeligt, at jeg i gymnasietiden var usikker omkring, hvad min fremtid skulle byde på. Iværksætteri blev aldrig præsenteret som en mulighed. Det er ærgerligt, idet det giver nogle helt andre muligheder. Jeg håber, at Iværksættercafeen og herunder mit indlæg omkring de juridiske aspekter ved selskabsstiftelse kan bidrage til, at flere unge tør overveje de udfordringer og muligheder, der er ved at gøre sig selvstændig i en ung alder. Om ikke andet håber jeg, at der er plantet et lille frø i deres bevidsthed om, at de muligheder der findes. Jeg kan kun opfordre alle til at deltage i jeres arrangementer, alene bare for at skabe sig et godt netværk - det er alfa omega i livet," sagde Christina Meyer efter dagens cafe.