Direktør Maj-Britt Nielsen og hendes personale glæder sig til de nye omgivelser i Køge Midtby - bl.a. med en suveræn udsigt til det gamle Køge og Køge å. Foto: pm.

Handelsbanken flytter: "Vi glæder os til at blive en større del af bylivet"

LørdagsAvisen - 07. april 2018

Weekenden står i flytningens tegn for personalet i Handelsbankens Køge afdeling.

Banken flytter nemlig fra Carlsensvej 8 ved Køge Åhavn til Torvebyen 8, 1. tv., hvor banken står klar til at åbne dørene allerede mandag den 9. april.

"Vi har længe - omkring to år - kigget efter nogle egnede lokaler i Køge midtby. Vi har ønsket os at komme på 1. sal, da vi jo samtidig med at vi flytter ind her i Torvebyen stopper kontanthåndteringen. Vi har fortsat vores fokus rettet mod professionel rådgivning. Derved har vi ikke det store behov for at ligge i gadeplan længere", siger direktør Maj-Britt Nielsen til LørdagsAvisen.

Handelsbankens filial i Køge beskæftiger i alt fem medarbejdere.

"Vores mål er på sigt at komme op på at tælle 7-8 medarbejdere", fastslår Maj-Britt Nielsen, der tiltrådte som direktør for 4 år siden.

En anden ting som Maj-Britt Nielsen ser som en stor fordel for banken er, at den med flytningen til Torvebyen - med bl.a. den smukkeste udsigt til Køge å - er at gøre det nemmere for kunderne at komme til banken - samt ikke mindst blive en større del af bylivet.

"Vi ser frem til at kunne tage aktivt del i de mange aktiviteter som sker her inde i midtbyen. Selvom vi har haft en fantastisk beliggenhed ved Køge Åhavn, så har vi hele tiden følt os lidt ude på et "sidespor" - at vi ikke helt var en del af byens nerve. Vi ser frem til at kunne tage meget mere positiv del i bylivet - og følge og bakke op om udviklingen i bymidten", siger Maj-Britt Nielsen med et smil.

Handelsbanken markerer flytningen til de nye lokaler i Torvebyen 8 med en reception senere på foråret.

"Nu skal vi lige på plads i de nye omgivelser, og så ser vi frem til at byde indenfor til reception torsdag den 31. maj kl. 14.00-17.00", slutter Maj-Britt Nielsen.

Handelsbankens filial i Køge åbnede for 11 år siden.