Carl ?Calle? Christensen runder de 60 i næste uge.

Send til din ven. X Artiklen: Han er som en korkprop - en hård hund og vennernes ven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Han er som en korkprop - en hård hund og vennernes ven

LørdagsAvisen - 10. maj 2019 kl. 11:04 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er med garanti ikke ret mange mennesker her i kommunen, der har prøvet så meget og været igennem så mange ting, som "Calle", der på mandag runder de 60 år. Bankdirektør, fodbolddirektør, iværksætter, bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformand, byrådsmedlem o.s.v, o.s.v. Der er ikke mange titler, han ikke har haft på sine mange visitkort, og når man så dertil kan tale om hans engagement indenfor sportens verden, både som aktiv håndboldspiller, senere som træner og nu som en absolut ikke ueffen golfspiller, ja, så kan man undre sig over, at der er nogle, der påstår, at der kun er 24 timer i døgnet.

For dem, der kun kender ham periferisk, er det nok en overraskelse, at han er født i et indremissionsk hjem i Tirsted på Lolland, som efternøler med tre ældre søskende. Men "Bette Calle" led nu ikke under det. Hovedet var skruet godt på, og han blev student i 1978, sideløbende med en lovende håndboldkarriere i Tirsted KFUM, hvor han var den ynbgste 1.holsspiller nogensinde i klubben. Men en alvorlig knæskade satte en stopper for den aktive karriere. Han er dog blevet i håndboldens verden, først som træner, hvor han førte Maribos herreynglinge til DM-sølvvmedaljer, og fra 2003 som formand for Team Sydhavnsøerne, som han selv stiftede, og stadig er formand for. I dag spiller holdet i landets næstbedste række, og har et par gange været tæt på oprykning til den bedste række.

"Men det kan komme, hvis det kommer. Det vigtigste er, at vi satser på vor egen ungdom," siger "Calle". "Det med at købe os til succes har vi prøvet - uden succes."

Sin bankuddannelse fik han i Privatbanken i Rødby, og efter et par år som uddannet og direktør tog han til Ishøj, som bankdirektør og så gk turen for alvor til Køge. Han startede i Jyske Bank, og efter direktørtiden her startede han Roskilde Bank op i Køge. Samtidig var han begyndt at involvere sig i fodbolden i Herfølge, og han var med i kredsen omkring klubben, da Danmarksmesterskabet blev sikret i år 2000.

Allerede fra sin tid på Lolland og Falster havde han vist interesse for ejendomme, bl.a. via opkøb under krisen, som var tvangsauktionernes tid. Interessen for ejendomme og sportens verden betød, at han i 2001 opsagde sit direktørjob i Roskilde Bank, og blev direktør i Herfølge Boldklub, sideløbende med sine ejendomsaktiviteter.

Det blev til ca. 3 år i denne direktørstol - ikke den sjoveste tid for "Calle" - så han slog sig lidt til ro med at købe en trælasthandel i Sydhavnen.

Her blev der tænkt tanker, og de gik bl.a. på det tidligere Codan Gummi, som blev købt sammen med andre og videreudviklet til Den Hvide By, et kæmpe udviklingsprojekt, som har budt på både op- og nedture.

I dag er han direktør for bl.a. CC Ejendomme, som ejes af de veluddannede børn, Stine og Lasse. CC Ejendomme administrerer hovedsalig en masse lejemål, men "Calles" andre aktiviteter foregår i Spanien.

Det er også blevet til en periode som byrådsmedlem i Køge, hvor han ganske utraditionelt inviterede "gud og hver mand" til valgflæsk (selvfølgelig stegt flæsk med persillesovs) i Theilgaards i Den Hvide By. Typisk "Calle" - det skal ikke være så traditionelt - og slet ikke kedeligt!

Er der noget, der kan rive ham væk fra jobbet, så er det golfen, hvor han med gode venner og sit enorme netværk viser helt andre evner. Han kan foreløbig prale af to gange hole-in-one - dels på Skjoldenæsholm og dels i Mijas i Spanien.

Han er kendt som "en hård hund", der har afskediget mange både indenfor sporten og erhvervslivet. Sjældent på grund af deres manglende evner, men mere på grund af manglende engagement. Ærlighed og at sige tingene lige ud er lige "Calle", og det har givet ham mange venner - både indenfor sporten og erhvervslivet.

Der bliver fuldt hus, når CC Ejendomme fejrer ham i Theilgaard - Den Hvide By - på torsdag den 16. maj ved en reception fra kl. 13.30-16.30.