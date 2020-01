Se billedserie ?Konkursen hos Dansk Halbyggeri kom unægteligt bag på os?, indrømmer Kai Jensen, bestyrelsesformand i Køgehallerne. Arkivfoto.

Halformand: Vi får kørt projektet sikkert i havn

LørdagsAvisen - 16. januar 2020 kl. 16:10 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køgehallerne har drømme og ønsker og vil gerne sikre rammer som kan byde på nærvær og trygge omgivelser som kan danne grundlag for det gode liv, hele livet, men 2019 har været et udfordrende og ikke mindst et spændende år hvor man kom i gang med at bygge Hal 3, så foreningerne fremover kan få de betingelser som de fortjener med den store friville indsats der lægges for både børn, unge voksne og ældre i de mange klubber og foreninger i Køge kommune.

"Vi fik først problemer med piloteringen, så en del vand, som forsinkende processen, vandet gav også vandskade på gulvet i hal 2 og i hal 1 og halinspektøren valgte at opsige sin stilling og gå på pension. Men alt det kender læserne til hudløshed og så alligevel vil jeg lige kort opsummere, at Hal 1 kommer igennem en renovering og fornyelse af gulvet og de flade tage på børnehaven udskiftes i 2020. Hal 2 er færdig og flot og i brug, med bedre rammer end før - og den nye Hal 3 er tæt på at være færdig, vel omkring 80/85 %", fortæller Kai Jensen, formand for Køgehallernes bestyrelse.

Fra sommeren 2019 indtil nytår kørte byggeprocessen for Hal 3 super, baseret på gensidig tillid og en god bemanding og ledelse fra såvel Dansk Halbyggeri som fra vores side, herunder de 2 kommunale, Christine Dahl Højgaard og Morten Løjmand.

Udfordringer i 2019

Så året 2019 bød på udfordringer, men også løsninger, som på den lange bane vil gøre at foreningerne og Køgehallerne fælles er kommet styrket ind i 2020.

"Vi fik en ny halinspektør på broen og var heldige at få Kim Petersen som var med til at færdiggøre Næstved Arena og dermed en mand på broen som har prøvet et byggeri i denne størrelse før, så bestyrelsen i Køgehallerne og dermed foreningerne er godt rustet til udfordringen og kan komme videre selv med det bump en konkurs hos totalentreprenøren, som vi oplevede det sidste uge, giver. Vi færdiggør Hal 3 med en lille forsinkelse og vil kunne byde velkommen i et helt nyt idrætskompleks med et nyt og spændende mere tids- og klimarigtigt sundere sortiment i vores nye lounge- og restaurant inden længe", siger Kai Jensen.

Konkursen kom unægtelig bag på os. Vi var på omgangshøjde med fast dato for levering, havde foretaget de rigtige tilkøb og ikke mindst fået en god indretningsplan for vores fælles nye hal. Men så kom der det lille bump i onsdag, hvor vi på det ugentlige byggemøde med Dansk Halbyggeri telefonisk fik oplyst at Dansk Halbyggeri ikke ville komme til mødet og at virksomheden havde indgivet konkursbegæring. Det havde vi ikke lige set komme, men vi ved jo, at det er del af risikoen og spillet i byggeriet. Men at se håndværkerne i løbet af få timer pakke sammen og alt var forladt tre dage før vi skulle have lagt Junckers trægulv i Hal 3 og begynde at apterer - indrette - Hal 3 er nok det mest skræmmende", fortæller Kai Jensen, der dog vælger at se ud at forruden. Den er som bekendt større end bagruden, så man er allerede i gang med en rekonstruktion af byggepladsen.

De byggeledere som har styret byggeriet indtil i onsdags, er der blevet taget kontakt til og man håber at de sammen med de tidligere håndværkere vil indgå aftale om at være en del af holdet som bygger hallen færdig.

Stadeopgørelse

"Onsdag den 15. januar har vi lavet stadeopgørelse, en opgørelse over hvad de der lavet og hvad der mangler, så vi kan få indhentet tilbud på genoptagelse og færdiggørelse af byggeriet. Vi har en klar forventning om, at kunne genoptage byggeriet i løbet af ca. halvanden uges tid. Så lad os glæde os over, at vi ved at sidde med på byggeriet som bygherrer, i enighed Køge Kommune, fik lagt en stram og god styring af økonomien, hvor vi bevist ikke betalte uden en stadeopgørelse pr. måned så vi nu kan få bygget Hal 3 færdigt som planlagt. Held eller ikke held - tro mig - vi får en trænings- og opvisningshal, som vil blive et fast holdepunkt i foreningernes hverdag og et sted hvor brugerne og Køge Kommunes borgere i fremtiden kan mødes til musik, sport, events og til godt samvær i rammer hvor, mad og underholdning sammen med et aktivt liv er i højsædet. Så jeg vil slutte med at sige et snarligt velkommen i Hal 3 - Spar Nord Arena", slutter en optimistisk halformand.