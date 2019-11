Send til din ven. X Artiklen: Håndbryggerfestival afvikles i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndbryggerfestival afvikles i Køge

LørdagsAvisen - 14. november 2019 kl. 09:50 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ingen hemmelighed, at der i Køge området er et meget aktivt, kreativt og dygtig håndbryggermiljø, hvilke de mange hædersbevisninger til lokale håndbryggere vidner om.

Flere af de lokale håndbryggere har flere gange gjort opmærksom på sig selv, ikke mindst med hæder ved forskellige håndbrygger mesterskaber samt DM i håndbryg.

For at pleje og værne om det lokale håndbryggermiljø, også i håb om at endnu flere vil kaste sig over denne humlehyggelige hobby, afvikler de lokale ølentusiaster under Danske Ølentusiaster (DØE), den første officielle lokale håndbryggerfestival søndag den 24. november.

Det er nu ikke den første håndbrygfestival i Køge. Den så dagens lys i 2018. Det var et sats - men satset viste sig at være rigtig.

"Køge Håndbrygfestival løb af stablen første gang i 2018, men eftersom interessen var så stor, både fra publikumsside, men i høj grad også fra de mange dygtige og kreative håndbryggere der er i lokalområdet, forøger man sig nu med en håndbrygfestival hvortil offentligheden var adgang, på samme vilkår som medlemmer af Danske Ølentusiaster", siger Thomas Ensbye fra ølentusiasternes Køge Lokalafdeling.

Smag øl fra 12 forskellige håndbryggere

Køge Lokalafdeling har lejet sig ind på Teaterbygningen, der før har lagt lokale til dygtige aktører, på Kulturtorvet i Køge, meget tæt ved S-togene, og søndag den 24. november fra kl. 13.00-16.00, vil der være mulighed for at smage øl fra 12 forskellige håndbryggere.

"Men ikke kun det. Vor lokale øldommer og skribent, Carsten Holløse vil også bidrage med et kort inspirationsoplæg i håb om at endnu flere vil kaste sig over denne skumhyggelige hobby. Herudover vil Maltbazaren fra Rødovre være til stede og fremvise noget af det udstyr, der skal til for at begynde som håndbrygger - i småt eller større omfang", oplyser Thomas Ensbye til Lørdagsavisen.

For at få så mange som muligt til at møde op og smage på de udstillede bryg, men også for at kunne give feedback til de 12 udvalgte håndbryggere, vil man for en billig entre kunne erhverve sig en smagsprøve af alle 12 håndbryg.

Derudover kan man deltage i en publikumskonkurrence, hvor man kan stemme på den øl, som man bedst synes om.

Sidste år var det en Blod IPA fra Knud Røgilds gryder i Haslev, der vandt publikumskonkurrencen, og nej, ingen levende væsener led i den forbindelse overlast.

Flere af områdets håndbryggere har længe været i gang med at brygge nogle unikke bryg, og der vil være tale om en "Once in a lifetime" oplevelse.

Af hensyn til planlægning af Køge Håndbrygfestival kan adgangskort på forhånd købes via www.koegeale/nemtilmeld.dk/93.