Nikolaj Kopranen og Køge slutter en afkortet sæson som nummer 9 i 2. Division. Arkivfoto. Foto: Kenn Thomsen

Håndbold: Køges sidste kampe i denne sæson er aflyst

LørdagsAvisen - 20. marts 2020 kl. 06:25 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt håndboldforbund besluttede fredag den 13. marts at turneringen for alle rækker med undtagelse af senior liga og senior 1. Division er slut.

Da regeringen onsdag i sidste uge meldte ud, at idrætsaktiviteter burde suspenderes for de kommende 14 dage, traf et samlet Dansk Håndbold Forbund hurtigt beslutningen om at indstille alle kampe frem til onsdag den 25. marts.

Efterfølgende har Dansk Håndbold Forbund og de tre distriktsforbund - Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund - som administrerer turneringen for 2. Division og nedefter, i enighed besluttet, at turneringen for alle rækker fra og med 2. Division er afsluttet for sæsonen 2019/2020.

Dette gjaldt fra onsdag den 11. marts kl. 23.59.

Beslutningen medfører også, at alle børne- og ungdomskampe aflyses, U17 Liga og U19 Liga stopper, og ungdoms-DM aflyses.

Den vidtrækkende beslutning har naturligvis betydning for op- og nedrykning. I denne sæson vil der derfor kun være direkte op og nedrykning, hvilket betyder, at der ikke afvikles kvalkampe. Dette gælder naturligvis ikke liga og 1. Division, der fortsat fastholder, at sæsonen er sat på pause og dermed afventer situationen.

Beslutningen betyder også, at der ikke stilles hold til kvalkampe om oprykning fra 2. Division til 1. Division, og at de hold i 1. Division, der ender sæsonen med at skulle have spillet kvalkampe, forbliver i 1. Division.

Aflysningen af resten af sæsonen - i alt tre spillerunder - betyder, at Køge Håndbolds herrehold i 2. Division slutter sæsonen på 9. pladsen med 16 points. Køge skulle i sine tre sidste kampe have mødt IF Stadion, Næstved/Herlufsholm på og Rødovre HK på hjemmebane i sæsonens sidste kamp.

Og for klubbens bedste kvindehold betyder det at holdet i dets debutsæson i 3. Division slutter på en flot 5. plads med 20 points for 19 kampe. Køge-holdet skulle i sine tre sidste kampe have mødt BK Ydun, Ajax København på udebane og sluttelig Holbæk/Jernløse Håndbold på hjemmebane.

Klubbens talentfulde U/17 Ligahold slutter sæsonen på 3. pladsen i ligaen med 8 points for 7 kampe - og holdet skulle have sluttet sæsonen af med to hjemmekampe mod GOG og Virum-Sorgenfri Håndbold og en udekamp mod Oure I.E. HK.