Onsdag formiddag slog H&M i Strædet dørene op igen efter at have været lukket i mere end en måned. Foto: Martin Rasmussen

H&M genåbner i Strædet

Coronakrisen har gennem den seneste halvanden måneds tid ført til en lang række midlertidigt lukkede forretninger i Køge og i resten af landet, men i takt med den gradvise genåbning af landet, begynder flere og flere forretninger også at genåbne nu.

En af dem er H&M i Strædet, der genåbnede onsdag formiddag efter at have været lukket siden midten af marts. Forretningen er blandt de 38 H&M-forretninger, der åbner i forbindelse med den første etape af kædens genåbning i Danmark.

"Vi ser meget frem til at kunne byde vores kunder velkommen tilbage i udvalgte butikker. Vi takker for vores kunders tålmodighed og støtte gennem denne tid," siger Christel Friis-Mikkelsen, Country Manager for H&M Danmark, i en pressemeddelelse.