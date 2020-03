HB Køges hjemmekamp i aften, fredag, spilles uden tilskuere. Arkivfoto.

HB Køges hjemmekamp spilles UDEN tilskuere

LørdagsAvisen - 06. marts 2020

Fredag aftens hjemmekamp mod Vendsyssel FF bliver afviklet uden tilskuere.

Det sker som følge af nedenstående meddelelse fra Divisionsforeningen.

Klubben minder dog om, at kampen fortsat vises direkte på TV3 Sport med kampstart som planlagt kl. 19.00.

Fra Divisionsforeningen er der i dag, fredag udgået denne pressemeddelelse:

"Klubberne i 3F Superliga og NordicBet Liga påbydes at spille kampe uden tilskuere.

Dagens udmelding fra statsministeriet er, at det anbefales at begivenheder maksimalt indbefatter 1.000 personer. Uanset dette "kun" er en anbefaling påbyder vi klubberne at følge anbefalingen fordi det er i overensstemmelse med vores løbende udmeldinger til Jer og omverdenen om, at det er den indstilling vi har til det.

Dagens udmelding er endvidere at selv ved arrangementer under 1.000 personer påhviler det arrangøren at overveje smitterisikoen ved at gennemføre arrangementet, herunder sikre de foranstaltninger der i tilstrækkelig grad understøtter dette.

En sådan melding skaber for stor usikkerhed om hvilke sundhedsmæssige tiltag man rent faktisk skal iværksætte for at være ansvarlige - det vurderer vi efterlader klubberne med et helt urimeligt ansvar.

Af de grunde påbyder vi at alle kampe i 3F Superliga og NordicBet Liga skal spilles uden tilskuere.

Det indebærer at der til en kamp kun må være spillere, dommere, officials fra de deltagende klubber og akkrediterede journalister til stede under afviklingen af kampen. Herudover TV-produktionsfolk og andet teknisk personale, som har relevante funktioner der skal understøtte at stadion er funktionelt og kampen kan gennemføres. Det påhviler ved den pågældende kamp arrangørklubben at sikre, at ingen andre får adgang til stadion".