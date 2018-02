HB Køge skal have tømret bagkæden sammen

"Jeg synes vi havde en rigtig fin tur. Vi boede på et fint hotel, fik god mad, gode græsbaner og et par gode kampe, hvor vi virkelig blev fysisk udfordret. Begge hold bestod af rutinerede, store og fysisk meget stærke spillere. Men det var fint. Vi fik vist at moralen er i top. Vi mødte ungarerne mindre end 24 timer efter at være ankommet til træningslejren efter en lang rejse, og startede med hurtigt at komme bagud 0-2, men fik alligevel hevet et 2-2 resultat hjem. Og mod kazakhstanerne gjorde vi det også godt, og tabte på et straffespark i anden halvleg. Og så fik vi også lavet nogle sociale arrangementer på turen, så truppen er tømret rigtigt godt sammen. Eneste lille minus var en skade til Daniel Arrocha, men jeg forventer at han træner med igen allerede fra torsdag", fortæller cheftræner Henrik Lehm.

"Men nu er vi hjemme igen og begynder nu for alvor at pejle os ind på forårsåbneren om godt to uger i Fredericia. Nu har vi Hvidovre IF på lørdag i den næstsidste træningskamp. Jeg er ikke i tvivl om at de spiller i 1. Division næste sæson, så det bliver spændende at måle os med dem. Vi skal bl.a. bruge kampen på at få tømret bagkæden sammen. Vi er jo hårdt udfordret her efter at vi i vinter har mistet Mark Gundelach og Malte Amundsen. Jeg glæder mig over, at vi ser spændende ud offensivt. Vi råder over nogle spændende kanter - det er længe siden vi har kunnet vælge mellem så mange forskellige typer", siger HB Køge træneren.