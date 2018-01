HB Køge sender alle i kamp i årets første test

"Vi er kommet godt igang. Den første uge havde vi haft et par tests, og de var særdeles positive. I mandags (15. januar, red.) blev spillerne udsat for en række fysiske tests, under ledelse af vores fysiske træner Christian Pilegaard. Her blev de bl.a. testet i seks discipliner - spring, fodskifte, acceleration, topfart, samlet sprint og agility. Generelt er der gode præstationer over hele linjen, så vi kan glæde os over, at alle i truppen er vendt tilbage fra ferie i god form", fortæller cheftræner Henrik Lehm til LørdagsAvisen.