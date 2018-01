HB Køge sælger stortalent til Rosenborg

"I vores øjne er Malte et af de største danske talenter på venstre back p.t., og vi har alle været klar over, at det ville være et spørgsmål om tid før større klubber for alvor ville melde sig på banen. Med et populært udtryk kan vi sige, at vi har fået et tilbud, vi ikke kunne sige nej til. Der er tale om en økonomisk rigtig god handel, der er en af de bedste i HB Køges historie", fortæller HB Køges sportsdirektør Per Rud.