HB Køge jagter første sejr på den nye hjemmebane

Efter to nederlag på stribe til Hvidovre IF og Silkeborg IF fik HB Køge atter sat point ind på kontoen med det uafgjorte 0-0 resultat i mandag aftens udekamp mod Næstved.

"Det var et godt point at få med fra en vanskelig udekamp. Det var som vi havde ventet det en tæt kamp. Næstved er vanskelige at spille mod, det forsvarer sig godt, men jeg synes vi gjorde hvad vi kunne for at vinde kampen. Det lykkedes ikke, men jeg er glad for at vi formåede at holde nullet efter at vi havde lukket lige lovlig mange mål ind de seneste kampe", siger cheftræner Morten Karlsen.