HB Køge i skarp jagt på oprykningen

Blot 419 tilskuere var på plads til forårspremieren, men de fik masser at glæde sig over i opgøret. For eksempel fortsatte topscorer Martin Koch Helsted, hvor han slap i efteråret, da han satte føringsmålet ind efter 17 minutter - det var hans 14. mål i sæsonen, hvilket gør ham til rækkens suveræne topscorer. Der var også et debutantmål at varme sig på ved banen i Rishøj, for venstrebacken Gregers Arndal-Lauritzen, der er lånt i Brøndby, scorede til 2-1 hen mod slutningen af 1. halvleg. Desuden blev det også til debut til Liam Jordan, der kom ind i stedet for matchvinderen Kristian Andersen nogle minutter efter, at sidstnævnte havde score til 3-2, som altså også blev kampens resultat.