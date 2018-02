HB Køges nye sydafrikanske offensivspiller Liam Jordan. Foto: hbkoge.dk. Foto: HB KOGE

HB Køge henter forstærkning i Sporting Lissabon

LørdagsAvisen - 01. februar 2018

HB Køge har onsdag indgået en lejeaftale med den 19-årige Liam Jordan, der kommer til klubben fra den portugisiske storklub Sporting Lissabon, hvor han har spillet halvandet år.

Liam Jordan kom til Sporting Lissabon fra sydafrikanske Bidvest Witz.

" Liam Jordan er en spændende, ung offensivspiller, som har nogle helt særlige spidskompetencer. Han har en rigtig god teknik og et godt blik for spillet, og regnes for at være et af de største talenter i sydafrikansk fodbold. Han er en ung spiller, så der er naturligvis også nogle udviklingspunkter, som vi håber vi kan hjælpe ham med at videreudvikle i de kommende år", siger HB Køges sportsdirektør Per Rud til www.hbkoge.dk.

Per Rud er allerede nu er i gang med at skrive en længerevarende kontrakt fra sommerferien.

"Han har desværre ikke spillet så meget i Portugal, så kampformen skal lige på plads, men under hans prøvetræning den seneste uge har vi oplevet ham som en professionel og meget dedikeret fodboldspiller med et stort talent. Når kampformen kommer på plads tror vi på, at Liam Jordan her i klubben kan udvikle sig meget og på sigt blive en profil, men det er klart, at vi som med alle vores unge spillere skal have tålmodighed og lade udviklingen gå sin gang. Vi forventer at han skal bruge foråret på at nå op på det niveau og udfylde det potentiale, som han åbenlyst besidder", tilføjer cheftræner Henrik Lehm.

Liam Jordan deltog i maj sidste år ved U20 VM for Sydafrika. I juni fik han sin officielle debut for det sydafrikanske A-landshold.

Til gengæld tager HB Køge afsked med to spillere.

Angriber Erik Törnros siger farvel og rejser hjem for at fortsætte sin karriere i svensk fodbold, og den 21-årige offensivspiller Ahmed Hassan har fået sin kontrakt ophævet for at finde et nyt sted hvor han kan få noget mere spilletid.