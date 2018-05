?Vi har styr på økonomien og har fulgt vores budgetter?, siger adm. direktør og sportschef i HB Køge, Per Rud. Foto: HB KOGE

HB Køge har plus på bundlinjen

LørdagsAvisen - 17. maj 2018 kl. 07:15 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag - forud for hjemmekampen i NordicBet Ligaen mod Viborg FF - afholdt HB Køge generalforsamling.

På mødet kunne klubben præsentere et meget flot regnskab - der viste et overskud på lidt over 163.000 kr. for regnskabsåret 1. januar-31. december 2017.

"Med andre ord, så har vi styr på økonomien og har fulgt vores budgetter. Vi er dermed blevet betydeligt mindre følsomme i forhold til placering i rækken og i forhold til indtægter på transfer - og vi er kommet tættere på målet om at skabe økonomisk balance før transferindtægter", siger en tilfreds adm. direktør og sportschef Per Rud.

Resultatet på 163.000 kr. er ca. 500.000 kr. lavere end budget, hvilket skyldes lavere transferindtægter end forventet. Resultatet er dog ca. 500.000 kr. bedre end opnået i 2016, som består af perioden fra 1. januar-30. juni 2016 fra regnskabet 2015/16 samt resultatet fra regnskabet 1. juli-31. december 2016.

Klubbens egenkapitalen er på 181.000 kr. - mod et minus på 507.000 kr. den 31. december 2016.

"For at nå helt i "mål" med at skabe økonomisk balance før transferindtægter, vil der med vores nye salgsorganisation være fokus på at øge omsætningen. Men overordnet set er vi tilfredse med udviklingen og vi følger vores strategi", siger Per Rud og fortsætter:

"Vi er særligt stolte over, at holdet og hele organisationen bag har formået at holde et højt niveau - med en tilfredsstillende placering i tabellen, mens de mange tilpasninger i drift og økonomi er blevet gennemført".

For 2018 er der budgetteret med et resultat på samme niveau som opnået i 2017.

"At vi har solgt Malte Amundsen til Rosenborg i 2018, har dog medført, at vi allerede har opfyldt årets mål for de budgetterede transferindtægter", siger Per Rud.

I 2018 er også Capelli Sport er kommet ind som investor i HB Køge. Og udover at være klubbens officielle tøjpartner, er der også lavet aftale om stadionsponsorat.

Capelli Sport har samarbejde og ejerskab i en del akademier og fodboldklubber verden over, og der arbejdes strategisk på at få et optimalt udbytte af de muligheder, det giver.