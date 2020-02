HB Køge fik ingen sejre med hjem fra Tyrkiet

Af Per Møller

Udover et par daglige træningspas har holdet også fået pudset kampformen af idet der er afviklet tre træningskampe under opholdet.

Onsdag - dagen efter ankomsten - spillede HB Køge den første kamp - mod FC Baltika Kaliningrad fra Rusland. En hårdt spillet kamp med adskillige gule kort og et rødt af slagsen til en af de russiske spillere for at nikke Marian Huja en skalle.