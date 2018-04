HB Køge dummede sig mod bundproppen

HB Køge havde alle muligheder for lørdag eftermiddag at spille sig endnu tættere på Top 3 i NordicBet Ligaen.

På hjemmebane bød "Svanerne" velkommen til rækkens absolutte bundhold, Skive IK, der dog tidligere i sæsonen havde vist sig at være en vanskelig modstander. De to forudgående kampe var nemlig endt i en nulløsning på daværende Castus Park og dernæst 1-2 nederlag i Skive.

Men nu skulle det være - som cheftræner Henrik Lehm udtrykte det inden kampen: Absolut sidste chance for at hænge på i Top 3.

Men HB Køge skuffede igen sit trofaste hjemmepublikum. Holdet kom som tidligere i vanskeligheder mod bundholdet, der kæmpede som om der stadig var muligheder for at redde endnu en sæson i rækken.

Og HB Køges indsats vidnede bestemt ikke om, at der stod en topplacering på spil. Selvom der blev kæmpet og fightet godt - men spillemæssigt var det langt under niveau.

Undervejs i kampen blev det en realitet at Skive IK rykker ud af rækken, da de indløbne resultater gik imod dem og slukkede det sidste lille håb - men for HB Køge kunne det have været dagen, hvor holdet for alvor havde spillet sig ind i varmen om Top 3: Viborg FF tabte topopgøret hjemme mod Vejle, og Vendsyssel FF fik sensationelt kun 1-1 hjemme mod Brabrand IF.