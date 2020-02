Marian Huja (til højre) scorede HB Køges enlige mål i vinterens sidste træningskamp mod FC Helsingør. Med nr. 15 ses Liam Jordan. Arkivfoto.

HB Køge: Vanskelig start på forårssæsonen

LørdagsAvisen - 28. februar 2020 kl. 16:15 Af Per Møller

Efter godt to måneders hård opstart, er det i weekenden, at HB Køges hold i NordicBet Ligaen skal i aktion om vigtige points for første gang i dette årti.

Første opgave, der fløjtes i gang søndag den 1. marts kl. 15.00, kan - på papiret - ikke være vanskeligere.

HB Køge skal nemlig op mod NordicBet Ligaens duks, Vejle Boldklub på Vejle Stadion, hvor de rødblusede i efteråret viste skræmmende styrke med syv sejre ud af ni mulige og en målscore på 21-7.

Vejle har holdt vinterpause på førstepladsen med 38 points - tre flere end rækkens nummer to, FC Fredericia. Kun et hold rykker op i Superligaen efter denne sæson.

HB Køge indleder forårssæsonen på en 7. plads i NordicBet Ligaen med 22 points. Blot to points foran tredjesidstepladsen der udløser nedrykning til 2. Division, og inden premieren på forårssæsonen indtages af Hvidovre IF.

Så er der pres på Vejle for en plads i Superligaen - så er der ikke mindre pres på den nye HB Køge cheftræner Auri Skarbalius' tropper for at få kæmpet sig fri af de nederste regioner i rækken.

HB Køge var pointsmæssigt lige gode hjemme som ude i efterårssæsonen. 11 points blev tjent hjem i de 9 udekampe og 11 points i de 9 hjemmekampe.

Men på udebane blev det til 2 sejre og hele 5 uafgjorte kampe og blot 2 nederlag. Så Svanerne kan tage til Vejle med et håb om, at den forholdsvis gode form på fremmed græs kan fortsætte.

Der er et ordsprog der siger at en dårlig generalprøve giver en god premiere.

De ord kan man i HB Køge håbe på bliver en realitet, for efter den positive indsats og 4-0 sejr i dennæstsidste træningskamp mod B.93, blev det i den sidste test til et 3-1 nederlag på udebane mod Morten Eskesens trpooer fra FC Helsingør. I en kamp, som Auri Skarbalius bestemt ikke var helt tilfreds med HB Køges indsats - specielt efter pausen.

"For mig at se, er den udvikling vi ser i kampen egentlig meget simpel. Når man ikke vinder sine dueller, smider bolden efter to-tre afleveringer og når man ikke er helt klar i hovedet fra anden halvlegs start, så er der konsekvenser. Der bliver vi straffet. Det kan spillerne klart tage med fra kampen i dag. De skal være klar", sagde Auri Skarbalius efter kampen.

Før pausen lykkedes HB Køge at få lavet en del omstillinger, hvor man kom frem til nogle gode chancer. Det er disse ting, holdet skal være gode til når det søndag eftermiddag går løs i Nørreskoven.

Hele truppen glæder sig

Hele denne uge har træningen i HB Køge været lagt an på den forestående Vejle-kamp.

"Vi har skruet ned for belastningen i træningen så spillerne kan være friske når de løber ind til kampen på søndag. Torsdag, fredag og lørdag vil blive brugt til sidste fase i forberedelserne at finpudse det taktiske", siger Auri Skarbalius der glæder sig til kampen.

"Nu går det løs - alle i truppen glæder sig. Nu skal vi for alvor testes - se hvor vi står henne. Og jeg kan love at vi går på banen for at få alle tre points. Vi skal godt fra start", fastslår HB Køge træneren.

Det er 23. gang at Vejle Boldklub og HB Køge tørner sammen i en officiel turneringskamp. Det har været ganske jævnbyrdigt med 6 sejre til HB Køge, 7 sejre til Vejle mens 9 kampe er sluttet uafgjort. Den samlede målscore hedder 22-18 i østjysk favør.

Efter denne start på forårssæsonen venter der HB Køge to hjemmekampe i træk. Først på fredag den 6. marts kl. 19.00 hvor Vendsyssel FF kommer på besøg og dernæst Hvidovre IF, der er modstanderen på Capelli Sport Stadion torsdag den 12. marts kl. 19.00.

Fredagens kamp mod Vendsyssel FF er en TV-kamp der vises i sin helhed på TV3 Sport.