Se billedserie Liam Jordan har modtaget en sukkerbold fra Tobias Christensen og hamrer sekundet senere bolden ind bag Fremad Amager målmanden Nicklas Dannevang til HB Køges udligning til 1-1. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

HB Køge: Nu får vi belønning for de ting vi laver

LørdagsAvisen - 30. august 2019 kl. 10:42 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med to sejre inden for fire dage, har HB Køge fået arbejdet sig op i midten af NordicBet Ligaen - der igen i denne sæson ser ud til at blive en meget jævnbyrdig én af slagsen.

"Det var en god afslutning på ugen med sejren onsdag i Roskilde og hjemmesejren mod Fremad Amager. To kampe, hvor gutterne virkelig viste god moral og i begge kampe formåede at komme tilbage efter at have været bagud. Mod FC Roskilde skulle vi have ført 3-0 - men kom i stedet bagud 1-2. Og på to fremragende scoringer fik alle tre points med hjem med 3-2 sejren. Det samme gjorde sig gældende i søndagens hjemmekamp mod Fremad Amager, hvor vi kom bagud 0-1 men havde bragt os foran 2-1 ved pausen - igen på to fremragende scoringer af Martin Koch Helsted og Liam Jordan. Og i begge kampe viste vi ikke kun god moral - men også i periode masser af gejst og flot fodbold", siger en meget glad cheftræner Morten Karlsen til LørdagsAvisen.

Liam Jordans kongekasse som skaffede 3-2 sejren i Roskilde onsdag aften gav masser af selvtillid til HB Køge truppen.

"Det var en fantastisk forløsning og det vi har gået og længtes efter. Vi har igen fået tro på tingene - og nu får vi belønning for de ting vi går og laver i hverdagen. Nu skal vi fortsætte denne stribe af ubesejrede kampe - så skal vi nok få arbejdet os op i den ende af tabellen der er sjov at være en del af", siger Morten Karlsen.

HB Køges næste kamp er allerede fredag den 30. august kl. 19.00 på udebane mod Skive IK.

"Igen en opgave hvor vi skal være helt 100 procent koncentrerede fra start. Skive IK er altid svære at have med at gøre på eget græs, men vi kommer til kampen med troen på at vi kan løse opgaven og hive et - allerhelst - tre points med hjem. Vi har alle mand klar til kamp - det er jo et dejligt luksusproblem", slutter HB Køge-chefen med et stort smil.

Det er 18. gang HB Køge møder Skive IK i NordicBet Ligaen. HB Køge har vundet 5 kampe, Skive IK 4, mens 8 kampe er sluttet uafgjort. Den samlede målscore er 18-13 i HB Køges favør.

HB Køge skal i aktion igen tirsdag den 3. september kl. 17.15, hvor det gælder 2. runde kampen i DBU pokalen - Sydbank Pokalen - på udebane mod Danmarksserieklubben Roskilde KFUM.

Kampen spilles på Lillevang Idrætscenter i Roskilde.

En kamp der bare skal vindes. HB Køge skal langt i denne sæsons pokalturnering. Også populært kaldet den korteste vej til Europa League ....