HB Køge: Henrik Lehm stopper som cheftræner

LørdagsAvisen - 23. maj 2018

FODBOLD Efter to og et halvt år som cheftræner i NordicBet Ligaklubben HB Køge, har den 57-årige Henrik Lehm valgt at stoppe sit virke i klubben med udgangen af den netop afsluttede 2017/18 sæson, hvor han førte HB Køge til en flot 5. plads i Danmarks næstbedste fodboldrække.

"Henrik har opsagt sin stilling som cheftræner for HB Køge efter denne sæson helt efter reglerne, og det har vi selvfølgelig taget til efterretning. Vi har kun godt at sige om det arbejde som Henrik har stået for i gennem perioden. Henrik har ydet hårdt og kompetent arbejde fra dag 1, og været med til at løfte hele klubben. Vi kommer til at savne ham her i klubben, for udover at han har været således dygtig i jobbet, så har levet og åndet klubbens værdier, og været særdeles afholdt i organisationen med hans altid gode humør", forklarer HB Køges sportsdirektør Per Rud.

"Vi forstår godt Henriks bevæggrunde for at stoppe, når man tager kørselsafstande og arbejdsbyrden i betragtning, men det er utvivlsomt svært at sige farvel til en person, der har gjort så meget godt for vores klub", fortsætter Per Rud.

"Der er intet dramatisk i, at jeg ønsker at stoppe i HB Køge. Jeg har nu i 6½ år kørt langt til og fra arbejde fra min bopæl i Odense. Først til Hjørring, så AB, derefter Brøndby og nu til sidst til HB Køge. Disse mange timers transport sammenholdt, har betydet, at jeg ikke har været meget hjemme, og jeg syntes, at jeg skylder min familie, at de ser lidt mere til mig, siger Henrik Lehm.

"Det har været 2 ½ fantastiske år i HB Køge, hvor jeg har lært meget, da jeg er blevet inddraget i mange beslutninger og i samarbejde med alle de dejlige mennesker i HB Køge, har nydt hver dag fra jeg trådte ind ad døren. En speciel tak skal lyde til ledelsen med sportschef Per Rud i spidsen for deres kompetente måde at lede klubben på og for et fantastisk med- og modspil, og til assistenttræner Kim Daugaard for et super samarbejde".

"Der skal også lyde en tak til spillerne for mange gode oplevelser, mange gode grin og et godt træningsmiljø, samt til teamet omkring holdet for et fantastisk samarbejde. Til sidst men ikke mindst en tak til alle de frivillige, der i HBK gør et uvurderligt stort stykke arbejde, samt tak til klubbens fans der har støttet holdet hele vejen. Jeg er sikker på at HB Køge går en spændende fremtid i møde bl.a. med et nyt stadion og ønsker alle i og omkring klubben held og lykke", slutter Henrik Lehm.

Der har naturligvis været en proces i gang med at sikre, at den strategi som er lagt for klubbens fremtid - herunder særlig stor grad af tilknytning til talentarbejdet og det at tænke i helheder er på plads hos ny cheftræner.

HB Køge præsenterer ny cheftræner senere i dag onsdag.