HB Køge: Fin indsats og sikker sejr over B.93

Af Per Møller

Capelli Sport Stadion i Køge lagde tirsdag aften rammer til HB Køges næstsidste træningskamp forud for premieren på forårssæsonen i landets næstbedste række næste søndag den 1. marts i Vejle.

B.93 fra 2. Division var modstanderen, og de tilskuere der valgte at møde frem for at tjekke op på Auri Skarbalius' troppers aktuelle tilstand efter hjemkomsten fra træningslejren i Tyrkiet, fortrød ikke.