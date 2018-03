Der er gymnastikopvisning i Herfølge-hallen i weekenden.

Gymnasterne indtager Herfølge-Hallen

LørdagsAvisen - 24. marts 2018

Der er igen i år lagt op til en festlig eftermiddag, når Herfølge Gymnastikforening lørdag 24. marts klokken 14 åbner dørene for den årlige forårsopvisning i Herfølge-Hallen. Det bliver en ægte lokalbegivenhed med deltagelse af en bred vifte af foreningens egne hold samt to gæstehold: Opvisningsholdet ROG fra Rødovre og DGI Storstrømmen Mini Junior Nord.

De yngste er repræsenteret ved tumlastikholdet og forældre/barn-holdet samt ved puslingeholdet, hvor der både synges, leges og hoppes. Der vil være fræs og fart for drengene og hop og dans for pigerne - og måske vil der også være nogen, der ridder og slås! For de lidt større børn vil der være både rytme- og springhold, og der er tradition for, at man vil komme til at se mange opfindsomme rekvisitter i brug på holdene.

Foreningens redskabspark vil også blive brugt flittigt - især af de 3 springhold, som samlet dækker alderen fra ca. 6 til 15 år. Her satses der især på de traditionelle vejrmøller, kraftspring, araberspring og flik-flak på springbanen, samt på spring i minitrampolin.

Endelig vil der være 2 gæstehold. DGI Storstrømmen Mini Junior Nord giver en afvekslende opvisning med traditionel gymnastik, rytmik og tempo, seje serier, spring og danseinspirerede øvelser. Holdet fra DGI Storstrømmen er et mixhold, der tager udgangspunkt i DGI's gamle tradition med repræsentationshold, som giver et godt billede på gymnastikken i vores lokale område. Flere af Herfølge Gymnastikforenings egne pigegymnaster går på dette hold, og det er altid dejligt at kunne byde velkommen til et godt opvisningshold, som kan motivere og inspirere foreningens mange børn og unge.

Opvisningsholdet ROG fra Rødovre lægger også vejen forbi Herfølge-Hallen for at give en opvisning uden for holdets egen hjemegn.

Som noget nyt kåres midt i opvisningen Årets Gymnast. Denne kan være en gymnast, som er en god rollemodel, møder til alle træninger, er engageret, en god kammerat, eller er særligt dygtig.

Alle er velkomne i Herfølge-Hallen lørdag 24. marts. Dørene åbnes klokken 13, og opvisningen starter klokken 14. Entré: Voksne 40 kroner, børn under 14 år gratis. Se opvisningsprogrammet på www.herfoelgegymnastikforening.dk.