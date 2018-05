Se billedserie ?Goodbye barndom? er titlen for Arts-holdets projekt om overgangen fra barndom til ungdom. Det er blandt andet blev til et værk med forulykkede legetøjsbiler på et for mange meget velkendt legetæppe. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Goodbye barndom, siger eleverne på Herfølge Skole

LørdagsAvisen - 19. maj 2018 kl. 08:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man har en kunstner i lærerstaben, hvorfor skulle det så ikke også kunne ses på skolens vægge? Sådan nogenlunde har man tænkt på Herfølge Skole, hvor Paul Enøe Johansson er lærer. Han er også en veletableret kunstner med deltagelse i en række anerkendte udstillinger, og han underviser elever i udskolingen i valgfaget Arts, hvortil der har været enorm søgning, siden det blev indført for nogle år siden.

Som "opvarmning" til Arts underviser han også eleverne i faget Håndværk og design i 6. klasse, og både de og Arts-eleverne har bidraget med værker til de nye kunstværker, der fremover skal pryde skolens gange.

Allerede i foyeren bliver man på skolen mødt af både midlertidige og permanente udstillinger af elevernes værker, og udskolingens gang er udsmykket med udstillingen "Goodbye barndom", hvor barbiedukker og legetøjsbiler er brugt kreativt til at illustrere overgangen fra barndommen til ungdomslivet. Det samme gælder værket, hvor bamsehoveder er hængt op side om side som jagttrofæer...

Fisk i - meget - forskellige afskygninger er rammen om et andet af kunstprojekterne. Gennemgående for værkerne er også her overraskende genbrug af materialer som plastikflasker og træbrikker.

"Hele sløjdlokalet er lavet om til en "losseplads", hvor eleverne kan gå på jagt efter materialer," smiler Paul Enøe Johansson om processen, der har ført til, at man nu et sted på skolen for eksempel kan se en ål, der bugter sig ud og ind af væggen, og et andet sted lyser en lygtefisk op.

Udover den kreative tilgang har han i udarbejdelsen af kunstværkerne også lagt stor vægt på, at de alle er håndværksmæssigt i orden. Både i Håndværk og design og i Arts oplever han engagerede elever, der får stort fagligt udbytte af processen.

"Eleverne bliver bedre til at tænke kreativt, og så begynder de også at interessere sig for kunst og anderledes udtryk. De lærer også noget om æstetik og innovation, som kunst i virkeligheden er," forklarer han.

Værkerne er hængt op på skolen, men Paul Enøe Johansson og hans elever har mere på vej:

"Vi er slet ikke færdige. Der er stadig steder på skolen, der er dødkedelige," griner han.