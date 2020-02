God opstart for nye virksomheder

Gennem 11 aftener får iværksætterne viden om blandt andet selskabsformer, skatteforhold, budgettering og forretningsplaner. Deltagerne får også redskaber til, hvordan de kan opbygge deres hjemmeside og placere den bedst muligt på diverse søgemaskiner. Og så får de mulighed for at skabe sig et unikt netværk med andre ligesindede. Et netværk som er guld værd for den videre udvikling af deres virksomhed.

"Med Iværksætteri i praksis kommer deltagerne rundt om alle aspekter ved opstart og virksomhedsdrift samtidig med, at de får mulighed for at opbygge et stærkt netværk. Ofte går iværksætterne og tumler med de samme udfordringer, derfor er et netværk alfa omega for iværksætterne. Her kan de udveksle erfaringer, succesoplevelser og udfordringer, hvilket kan få stor effekt på deres fremtidige succes," forklarer Jes Pettersson, erhvervskonsulent hos Connect Køge.