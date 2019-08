Glemte aktiviteter og spil kan opleves på Køge Torv

"Her er vi gået over til offline-mode. Det vil sige væk med mobilerne, og ingen elektronik, ja sågar ingen strøm er nødvendig til denne aktivitet. Præcis som i gamle dage, men også for at sætte fokus på, at vi sagtens kan samles i byen og hygge os, uden nogen form for digitalisering. Offline-tid er sundt, for det er her vores hjerner får luft og bliver kreative, og det har vi alle brug for en lørdag her efter ferien for de flestes vedkommende" siger aktivitetschefen og fortsætter "og så passer det rigtig godt ind, at Torvet huser disse mange aktiviteter en lørdag hvor der også er torvedag. Det er meget autentisk, og vi bliver mindet om, hvordan det faktisk foregik i gamle dage", siger Katja Jensen.