Gert Nodin åbner ny outletforretning i Køge

Der vil også fremover være gode muligheder for at gøre et regulært tøjkup i Køge - fredag 14. februar åbner Gert Nodin nemlig en ny outletforretning i lokalerne på adressen Nørregade 14. Den ligger lige over for den ene af hans tøjforretninger, Tendens, og i den nye Mærkevareoutlet Menswear vil man finde ekstraordinære tilbud på varer fra tøjforretningerne Bogart, Tendens og Cosmo.