Genudbud af den næststørste etape til nyt universitetshospital

LørdagsAvisen - 16. november 2019 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udbuddet af opgaven måtte i august annulleres, da ingen af de indkomne tilbud lå inden for den økonomiske ramme. Materialet er nu blevet revideret og omformuleret, således at der er en bedre overensstemmelse mellem krav og budget, og at udbudsformen rummer mulighed for, at de bydende har videre rammer for forslag til udformning.

"Ved at ændre udbudsformen er den angivne pris blevet et konkurrenceparameter. Det betyder, at der i selve forhandlingsfasen vil være større mulighed for at tilpasse tilbuddet til den økonomiske ramme - det vil give os den bedste kvalitet indenfor rammen," siger projektdirektør Helle Gaub.

Kombinationen af samlingen af de specialiserede behandlinger og det nye laboratoriehus bliver godt for patienterne.

"Vi forventer kortere svartider og dermed mere effektive patientforløb. Derfor er vi glade for at kunne sætte denne del af byggeriet i gang. Det vil være til stor gavn for patienterne," siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Genudbud kræver mere tid

"Vores tidsplan for laboratoriebygningen og nuklearmedicin forskydes ni måneder. Til gengæld forventer vi at få en løsning, der sikrer, at vi fastholder kvaliteten indenfor den budgetmæssige ramme," siger projektdirektør Helle Gaub.

Den samlede tidsplan for det nye universitetshospital, der skal stå færdigt i 2024, påvirkes ikke.