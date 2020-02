Generationsskifte i Hans Følsgaard A/S

"Efter næsten 43 års ansættelse i HF, heraf 10 år som hovedaktionær og 18 år som administrerende direktør, føler jeg at tiden er inde til at give stafetten videre til nye og yngre kræfter", udtaler Jørgen Stenberg, der i øvrigt fylder 70 år næste år.

"Jeg vil gerne være sikker på, at HF kører videre som et sundt og udviklende firma for både medarbejdere, kunder, leverandører og naturligvis vores aktionærer - Addtech AB og Følsgaard Fonden. Jeg har derfor besluttet at trække mig som den ledende figur og overdrage rollen som administrerende direktør i Hans Følsgaard A/S til Bent Madsen," fortæller han.