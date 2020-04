Se billedserie Sidsel Wenneberg (tv.) og Maria Ytterberg foran Galleri Wennebergs nye rammer i Nørregade. Foto: Martin Rasmussen

Galleri Wenneberg flytter "hjem" til Nørregade

LørdagsAvisen - 30. april 2020 kl. 09:32 Af Martin Rasmussen

Galleri Wenneberg flytter fra skoven til byen. Indehaver Sidsel Wenneberg har nemlig overdraget sine gallerilokaler ved Gammelkjøgegaard til andre og er i fuld gang med indretningen af nye rammer helt centralt i Køge i gården på adressen Nørregade 8.

"Det var et skønt eventyr, men nu vender jeg "hjem", siger hun med et smil om de nye lokaler, hvor hun har drevet galleri tidligere, og som i den mellemliggende periode har huset en frisør.

'Galleri Wenneberg - Kunstapoteket' bliver navnet på galleriet - forstået på den måde, at man kan købe kunst, der for eksempel giver energi eller godt humør, forklarer Sidsel Wenneberg, der endda også har indkøbt et restparti af gamle receptkuverter i tråd med temaet.

I Nørregade er lokalerne relativt små i forhold til de meget rummelige og stemningsfulde lokaler på Gammelkjøgegaard. Dels giver det mindre administration for indehaveren, og dels har det inspireret til en særlig tilgang til præsentationen af de kunstnere, der får mulighed for at udstille i galleriet. Her er bagvæggen i lokalet nemlig afsat til at præsentere ét enkelt værk af en kunstner.

"Jeg har nu et mindre galleri, men med mere fokus på kunsten, og derfor er konceptet, at kunstneren kun udstiller ét værk, der til gengæld skal være et signaturværk, der ikke er præsenteret før. Det stiller nogle krav til værket. Blandt andet skal det også have en vis størrelse," siger Sidsel Wenneberg.

Lokal kunstner

Hun vil præsentere en ny kunstner hver anden måned, og den første i rækken bliver svenske Maria Ytterberg, der bor i Svansbjerg og har valgt et motiv fra Vallø Slotspark til det nye galleri. Hun arbejder primært med lokale motiver og er i høj grad inspireret af naturen.

"Sidsel har en helt særlig kreativ tankegang. Hun tænker i nye baner og er ikke bange for at kaste sig ud i noget nyt, og det betyder, at der hele tiden vil ske noget nyt i galleriet, og gæsterne kan være sikre på at få en lille smule af hendes personlighed med," siger Maria Ytterberg om det nye galleri, hvor man også finder en række af Sidsel Wennebergs egne værker - blandt andet i form af artwear med egne motiver under mærket Eskild Wenneberg.

Åbningen finder sted 16. maj med bobler i glassene og alle tænkelige hensyn til syndhedsmyndighedernes retningslinjer i denne tid. Kunstneren Maria Ytterberg vil også deltage på dagen.

Galleri Wenneberg - Kunstapoteket vil holde åbent på lørdage samt ved særlige lejligheder som Kyndelmisse eller i forbindelse med andre aktiviteter i byen.