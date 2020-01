Fuldt hus til ny prisuddeling i Køge

Fakta om priserne

Iværksætterprisen gives til en yngre virksomhed, der har formået at markere sig særligt positivt.Eksportprisen gives til en virksomhed, som har vist positiv udvikling i sin eksportandel på nye markeder eller ved nye produkter.I LOVE MY JOB-prisen gives til en medarbejder, som har udmærket sig som en fantastisk kollega.I LOVE MY TEAM-prisen gives til et medarbejderteam, som oser af engagement, har skabt en stærk kultur i virksomheden og opnået fælles succes.I LOVE KØGE-prisen gives til en forening eller virksomhed, som har vist mod og nytænkning til nye fælles initiativer, skabt et fællesskab og bidraget til en generel branding af erhvervslivet i Køge.