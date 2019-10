Se billedserie Bjarne Guldmann glæder sig over, at servicebussen også efter nytår vil køre mellem Hastrup, Køge og Ølby, efter lukningen af ruten blev annulleret. Foto: Martin Rasmussen

Frustration blev vekslet til jubel: Linje 103 blev reddet i 11. time

LørdagsAvisen - 31. oktober 2019

Humøret har været tæt på nulpunktet blandt passagererne i buslinje 103 de seneste måneder, for servicebussen var dømt til lukning fra nytår, selv om den er en vigtig transportmulighed for en række mennesker med eksempelvis gangbesvær og andre udfordringer, der gør det svært at komme omkring.

"Det er vores livline til omverdenen," forklarede Bjarne Guldmann blandt andet til LørdagsAvisen, da vi skrev om sagen første gang i sommer. Han bed sig fast i sagen, da den planlagte besparelse i næste års kommunale budget blev meldt ud umiddelbart før sommerferien, og derfor er glæden så meget desto større hos både ham og resten af de faste passagerer i disse dage, nu da det står klart, at bussen får lov til at køre videre efter nytår.

Byrådet har således fået plads til bussen i de næste fire års driftsbudget, så livlinen til omverdenen forbliver altså intakt.

"Der er for eksempel en 92-årig passager, der bruger 103'eren til at komme til sygehuset flere gange om ugen. En anden fast passager er en næsten blind kvinde, der tager bus 103 tre eller fire gange om ugen for at besøge sin mand på plejehjem," forklarer Bjarne Guldmann, der lige som mange af de øvrige faste passagerer bor i Hastrupområdet.

Der er rigtig mange faste passagerer, og derfor har bussen gennem årene også fået en anden og meget social funktion.

"De fleste sidder alene til daglig, men i bussen møder man altid nogle man kender, og der er altid en livlig snak," fortæller Bjarne Guldmann.

Bus 103 er transportmidlet til torvedage, til et besøg i banken, til speciallægerne i Køge, til indkøbsturen og til sygehuset, og det var svært for passagererne at se Flextrafik som et reelt alternativ til servicebussen. Dels ville der være væsentligt mere ventetid forbundet med hver enkelt tur, dels ville omkostningerne til turene blive så høje, at de ville være vanskelige at betale for dem, der lever af folkepensionen.

Stor tak til Dansk Folkeparti

"Vi sender en stor, stor tak til Bent Sten Andersen. Uden ham var det her ikke gået," fastslår Bjarne Guldmann med henvisning til Dansk Folkepartis viceborgmester, der desuden er formand for byrådets ældre- og sundhedsudvalg.

For det var netop Bent Sten Andersen, der fik hevet lukningen af bus 103 ud af næste års kommunale budget under de afsluttende budgetforhandlinger i sidste uge efter at være blevet kontaktet af både Bjarne Guldmann og andre frustrerede buspassagerer.

"Det er rigtigt, at jeg er blevet kontaktet af flere omkring sagen. Det er en sårbar gruppe borgere, som jeg mener ville få uforholdsmæssigt store omkostninger ved en nedlæggelse af servicebussen. Derfor valgte vi at kæmpe for dem, og vi lagde ikke skjul på, at det var vigtigt for os i forhandlingerne," siger han om baggrunden for, at Dansk Folkeparti tog sagen med ind i de afgørende budgetforhandlinger.

"For denne gruppe mennesker er det meget vigtigt at have bussen til at komme til byen og eksempelvis også til at komme på sygehuset og besøge plejehjem. Jeg syntes simpelthen, at vi ville tage noget fra dem, som vi ikke kunne være bekendt - især når der samtidig sker en markant prisstigning på flextrafik, som ville være deres alternativ," siger Bent Sten Andersen.

Trods redningen er der gennemført en lille besparelse på bus 103 fra næste år, for der bliver skåret en enkelt daglig afgang, da den sidste tur rundt på ruten bliver sparet væk.

"Det kan vi leve med, for det kræver bare lidt god planlægning. Det vigtigste er, at vi kan beholde bussen," siger Bjarne Guldmann.