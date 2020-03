Frimærke- og mønt dag i Køge Nord Sports Center

Frimærke- og møntsamlere kommer fra nær og fjern for at bytte, købe eller sælge samlerting.

Igen i år tilbyder de to klubber at man gratis kan få vurderet samlinger eller hvad man nu har liggende.

Der er intet der er for småt eller for stort. De vurderede ting tilbydes at blive taget med på foreningernes auktioner eller man kan få afregning med det samme.

Det kunne jo være at man kom i gang med at dyrke sin hobby igen efter flere års pause.

De arrangerende klubber håber at mange nysgerrige, mønt-, postkort- og frimærkesamlere vil lægge vejen forbi, for at opleve den gode stemning ved et sådant arrangement.