Borgmester Marie Stærke (S). Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Fremtiden i Køge kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtiden i Køge kommune

LørdagsAvisen - 22. februar 2018 kl. 13:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 25 år siden, blev der holdt et fremtidsværksted i Køge kommune i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og Køge kommunes politikere. Det blev gjort i lyset af murens fald og at globalisering var et faktum. Vi forventede, at flere arbejdspladser ville flytte ud af Køge, og spørgsmålet var, hvordan vi i fremtiden fortsat kunne have arbejdspladser i Køge. Derfor samlede vi de her gode mennesker i fremtidsværkstedet.

Det er altid blevet sagt, at når Køge Havn har det godt, så har Køge det godt og derfor opstod idéen om at udvide havnen på fremtidsværkstedet. Samtidig måtte Køges placering i krydset mellem Køge bugt motorvejen sydmotorvejen og vestmotorvejen kunne bruges til noget, og dér blev de første tanker om transportcentret sået. Derudover talte man om, at Køge skulle vende ansigtet mod vandet og at jernbaneoverskæringen inde i byen skulle løses. Det var her tankerne om det, der senere blev til Køge Kyst blev skabt. Fremtidsværkstedet dengang for 25 år siden skabte altså grobunden for den udvikling Køge Kommune ser i dag og hvor byrådet på byråd og alle andre har arbejde sammen om, at gennemføre visionerne. Vi er lykkes rigtig flot og står nu i en ny situation, hvor alle visionerne er godt i vej.

Derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi holder et nyt fremtidsværksted og denne gang skal det handle om borgerne og virksomhederne, som vi gerne vil have skal arbejde med og være en del af den store udvikling. Fx mangler vores virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Ligesom vi skal kunne stille kvalificeret arbejdskraft til rådighed for kommende virksomheder. Fremtidsværkstedet skal derfor handle om, hvordan sikrer vi at kommunens unge mennesker tager en uddannelse og hvordan vi hjælper dem på rette vej fra start. Alt for mange unge mennesker i dag har en psykologisk lidelse, de lider af angst eller har andre diagnoser. Vi skal sikre at ingen unge mennesker tabes på gulvet, men istedet får mulighed for at kunne klare sig i fremtiden med uddannelse og arbejde ud fra de præmisser de har.

Vi skal gøre det attraktivt at tage en uddannelse, vi skal hjælpe unge mennesker til at tage det rigtig uddannelsesvalg, men også sikre at der er uddannelser at vælge imellem. Det handler også om de mange unge mennesker, som for hvem det på en eller anden måde er gået lidt skævt i livet. Når en ung mand, der aldrig fået konstateret, at han faktisk er ordblind, har svært ved at gennemføre en uddannelse, så skal vi hjælpe ham ordentligt igennem. Mange uden for arbejdsmarked i dag har en forældet eller ingen uddannelse. Vi skal skabe mulighed for, at man kan tage en efteruddannelse.

Disse tanker er noget af det fremtidsværkstedet kunne handle om. Grundlæggende skal de borgere der bor i Køge Kommune, de unge mennesker -både dem, der har det svært og de helt almindelige unge menensker, dem der er uden for arbejdsmarkedet, dem der måske har en forældet uddannelse, de skal kunne uddanne sig og være en del af vores samfund og have arbejde. Og så handler det om at vores virksomheder har kvalificeret arbejdskraft at trække på, så de også i fremtiden bor i Køge kommune og vi fortsat kan tiltrække flere virksomheder til kommunen.

Det er en kæmpe opgave, men det var globaliseringen også for 25 år siden og det er vi kommet rigtig godt igennem med. Vores store udviklingsprojekter er lykkes. Nu skal vi skabe kvalificeret arbejdskraft og alle unge mennesker skal være en del af fremtiden. Det kan vi også sagtens lykkes med. Lad os starte med et fremtidsværksted som for 25 år siden og skabe en ny udvikling for Køge kommune.