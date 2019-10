Fremragende resultater for Køge Atletik til afslutningsstævne

Johanna Køncke Kofod P15 kastede diskos, og her fik hun en PR med sig hjem, som nu lyder på 25.36m. Derudover sprang Johanna højdespring, hvor hun kom over solide 1,30m. Sigrid Hastrup P11 var til sit første stævne, hvor hun løb 60m hæk i tiden 14,55s og sprang 3,32m i længdespring. David Beyer Reigstad D15 kastede 600gr spyddet ud på 22.52m, hvilket også var PR, som rakte til en 8. plads. I aldersgruppen yngre D13 kastede Malthe Villemoes Christensen og Mathias Riber Schmidt med et 400gr spyd. Her formåede de begge to at slå personlige rekorder med hhv. 21,80m og 41,59m. Mathias' kast var så langt, at han kunne tage en guldmedalje med sig hjem. Mathias har forbedret sig med intet mindre end 8m på bare 4 måneder, og resultatet gør, at han ligger nr. 2 på ranglisten for D13 i Danmark. Mathias stillede også op i diskoskast og blev nr. 4 med et kast på 24,15m, og i kuglestød tog han en sølvmedalje med et stød på 10,91m.