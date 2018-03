Fra tøjmand til civiløkonom

Ugens køgenser, Axel Kiel, er køgenser med stort K. Han er tredje generation af familien Kiel i Køge. Hans farmor og farfar kom i marts 1905 til Køge fra Jylland, og etablerede sig med konfektionsforretning - dametøj - i Nørregade 5. Axels farfar købte ejendommen i 1910 og siden den dag, har denne ejendom været i familien Kiels eje. Axels far overtog butikken efter at farfar trak sig tilbage.

I sine drengeår spillede Axel Kiel fodbold og tennis i sin fritid. Om sommeren blev der også tilbragt mange timer på badeanstalten i Køge. Fodbolden stoppede dog inden han nåede at blive senior, da en knæskade han pådrog sig som 17-årig, satte en stopper for videre udfoldelser på de grønne baner.

Efter læretiden var det tid til at trække i soldatertøjet i Slagelse. Efter dette fulgte en tid i et engrosfirma i København. I mellemtiden havde Axel Kiel opgivet en karriere i tøjbranchen.

"Jeg syntes simpelthen ikke det lønmæssigt var attraktivt, så jeg valgte i stedet at tage den højere handelseksamen til civiløkonom på Niels Broch, og en HD (r) og fik efterfølgende job i et revisionsfirma. Det følte jeg dog var rimeligt kedeligt - så fulgte et job som regnskabschef på en medicinalfabrik i Havdrup. I 1975 skiftede jeg endnu engang firma - og blev økonomichef i et københavnsk firma, hvilket betød at jeg pendlede frem og tilbage mellem Køge og København", fortæller Axel Kiel, der i melletiden, i 1970, havde mødt sin kone Karen. I 1971 blev de forældre til datteren Dorte.

"Men situationen i 1972 var faktisk den, at vi ingen penge havde til køb af grunden. Men så fandt jeg ud af at min farmor faktisk havde en sparekassebog som tilhørte mig. Hun havde gennem årene sat penge ind på børnebørnenes sparekassebøger til fødselsdage og julen. Så der stod faktisk 15.000 kr. - det var lige til udbetalingen - så det var fantastisk", husker Axel Kiel.

I 1979 fik Axel Kiel job på Køge Handelsskole, der dengang holdt til på Pedersvej. Her underviste han i bl.a. økonomi- og merkonomfag frem til 2005, og har dermed haft den glæde at opleve en stor del af handelsskolens enorme udvikling på tætteste hold.

"Jo selv om jeg er blevet 74 år, har jeg fortsat mod på at medvirke i mange sammenhæng - jeg elsker at have noget at lave - noget at se frem til hver eneste dag. Det holder mig i gang", fastslår Axel Kiel, der i mange år elskede at tage på skiferier - hvor Norge og de østrigske alper var de foretrukne rejsemål.