Se billedserie Køge Tennis Klubs formand, Ulla Juhl, med et af de mange plancher om Caroline Wozniacki som klubben har hængende på væggene i klubhuset på Køge Stadion.

Send til din ven. X Artiklen: Fra Køge til grand slam: Her startede Carolines rejse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Køge til grand slam: Her startede Carolines rejse

LørdagsAvisen - 01. februar 2018 kl. 11:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke kun dansk tennis der fik et boost og en fed reklame, da 27-årige Caroline Wozniacki lørdag formiddag - dansk tid - i Melbourne sikrede sig sin første Grand Slam titel. En titel hun har jagtet gennem mange år - og som endelig kom i hus med en dramatisk tre-sæt sejr over rumænske Simona Halep.

Triumfen gav også genlyd til Køge - hvor Caroline slog sine første slag med tennis ketcheren i Køge Tennis Klub. Byen Køge blev nævnt i sekunderne efter finalens afgørende slag på EuroSport - "Fra slagmarken i Køge til Grand Slam" - og derudover er bynavnet også kommet i medierne i flere andre tilfælde i forbindelse med hendes sejr i Australian Open.

I Køge Tennis Klub er der i disse dage stolthed over at klubbens mest berømte ungdomsspiller nogensinde igen har erobret verdenstoppen. Klubben har jo trods alt en aktie i den altid smilende tennispiges store triumf.

"Det er rigtigt stort. Min mand og jeg var på skiferie i Frankrig, men fik heldigvis mulighed for at se kampen på hotellet via en tysk kanal. Ja, det er super flot. Jeg husker endnu tydeligt når vi stod og så hende træne og tænkte "Hold op, hun bliver god". Og da hun som 11-årig blev seniorklubmester, ved at besejre voksne piger på 20-25 år", fortæller formand Ulla Juhl fra Køge Tennis Klub med et smil til LørdagsAvisen.

Ulla Juhl og hendes mand, Poul Erik Juhl, er mangeårige medlemmer af Køge Tennis Klub. Ulla husker også, at de indimellem trænede og spillede mod Carolines forældre, Anna og Piotr.

"Piotr var ikke den store spiller selv, men man må sige, at han er og har været en fantastisk træner", fastslår Ulla Juhl.

Caroline Wozniacki spillede i Køge til hun kort før hun fyldte 12-år kom til elitecentret i Farum - det var i den periode byens visionære borgmester Peter Brixtofte bl.a. byggede Farum Arena og en stor udvikling var i gang i den nordsjællandske by.

Èn af de personer i Køge Tennis Klub der har haft mest med Caroline Wozniacki at gøre, er Jan Hansen, der var træner for hende fra hun var 7-11 år.

"Det var fantastisk at se hun klarede den i lørdags og det lykkedes hende at tage det sidste skridt, og vi fik manet alle hendes kritikere til jorden. Nu er der ikke noget at komme efter. Efter en pause på seks år er hun atter verdens 1'er. Jeg snakker stadig lidt med hende - men har mest kontakt til forældrene", fortæller Jan Hansen der straks kunne se, at her var der tale om et ungt talent der kunne nå noget stort.

"Det var fantastisk at se så målbevidst hun var. Hun havde en vilje ud over det sædvanlige. Talentet havde hun naturligvis også, men det var der også andre der havde. Men det var helt klart viljen. Hun trænede seks dage om ugen. Nogle gange både morgen og igen om aftenen. Kun søndag havde hun fri. Og al træning var skemalagt. Hun er bestemt ikke kommet sovende til det hun har opnået. Det har i perioder været hårdt - men hun pev aldrig - det var hendes eget ønske", fortæller Jan Hansen, der en hel del gange har været afsted for at følge Caroline i nogle af hendes turneringer rundt i verden.

Jan Hansen er spændt på, hvor mange store turneringer Caroline Wozniacki stryger til tops i i fremtiden.

"Det bliver spændende at følge hende nu den nærmeste fremtid om hun kan fortsætte den gode stime af sejre hun er inde i. Og hvor længe hun har tænkt sig at fortsætte karrieren. Men én ting er sikkert - vi skal nok få hende til Køge Tennis Klub en dag - det har hun selv sagt. Og hun plejer at holde hvad hun lover", smiler Jan Hansen.

Da Caroline Wozniacki startede som 7-årig i Køge Tennis Klub, var Ole Jørgensen klubbens inspektør.

"Det skinnede tydeligt igennem at her havde vi med et stort og viljestærkt talent at gøre. Jeg havde fornøjelsen at træne lidt med hende, bl.a. i tiden fra hun kom til træning direkte fra skole og til hendes trænere nåede frem. Hun var her hver eneste dag og trænede ofte mange timer. Som 9-årig besejrede hun seniorspillere", fortæller Ole Jørgensen, der havde den fornøjelse at være den første der overrakte Caroline en pengepræmie.

"Jeg tror hun var 8 eller 9 år da hun første gang vandt en intern klubturnering. Hun fik overrakt en 100 kr. seddel og en kasse kondivand som var præmien til vinderen af disse turneringer. Men den 100 kr. seddel er jo blevet mangfoldiggjort adskillige tusinde gange siden, griner Ole Jørgensen, der også havde fornøjelsen at træne med og lære forældrene Anna og Piotr at spille tennis.

"Det er imponerende hvad hun har opnået siden hen - og hvordan Piotr har udviklet sig til en fremragende træner. Så jo, vi er stolte i Køge", forsikrer Ole Jørgensen, der fortsat selv spiller tennis flere gange ugentligt i klubben.

Caroline Wozniacki havde i Køge desuden fornøjelsen af at blive trænet af den 4-dobbelte klubmester i Køge, Helene Treschow, der på det tidspunkt var børnetræner i Køge, samt Peter Buser, der på det tidspunkt var klubbens bedste herrespiller.

Caroline Wozniacki, der blev udnævnt til æresmedlem i Køge Tennis Klub i 2008, boede med familien i Herfølge og gik på Herfølge Skole. I forbindelse med at Caroline blev optaget på Talentcentret i Farum flyttede familien bopæl fra Herfølge til Farum.