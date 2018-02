Fortsat god plads til handicappede bilister

De nye parkeringsregler i Køge har medført en vis usikkerhed blandt bilisterne omkring parkeringsmuligheder og -begrænsninger i Køge. Det gælder blandt andet også for bilister med handicapskilt i forruden, men Køge Kommune har netop produceret en ny oversigt over parkeringsmulighederne for handicappede i Køge by, og den viser, at der ikke er nogen grund til at frygte at køre forgæves efter en parkeringsplads tæt på ens destination.