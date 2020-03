Line Wilchen Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning. Arkivfoto.

Forsyningssikkerheden har første prioritet hos KLAR Forsyning

LørdagsAvisen - 21. marts 2020 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KLAR Forsyning har taget de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre, at deres kunder under coronakrisen har vand i hanen og mulighed for at komme af med deres spildevand og husholdningsaffald.

KLAR Forsyning følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer for at begrænse smitten med coronavirus.

Forsyningsvirksomheden har samtidig iværksat de nødvendige forebyggende tiltag, der skal sikre, at deres kunder fortsat får leveret vand og har mulighed for at komme af med deres spildevand og husholdningsaffald.

"Som forsyning har vi en meget vigtig opgave i samfundet, og vi har derfor iværksat de nødvendige tiltag, der skal sikre, at vi kan opretholde de mest vitale funktioner i den ekstraordinære situation, som vi befinder os i", siger Line Wilchen Hollesen, der er adm. direktør i KLAR Forsyning.

Driftsmedarbejdere er i nødberedskab

Driftsmedarbejderne i KLAR Forsyning er derfor i nødberedskab og arbejder enten alene eller i mindre grupper for at undgå smitte, så de kan opretholde den normale drift.

De administrative medarbejdere arbejder hjemmefra, og det er ikke muligt at møde personligt op på Vasebækvej 40 i Køge, men de besvarer stadig henvendelser på mail og telefon i den almindelige arbejdstid, ligesom akuttelefonen er åben døgnet rundt.

Anlægsprojekter på drikkevandområdet er midlertidigt sat på standby, mens anlægsprojekter vedrørende spildevand fortsætter i det omfang, det er muligt.

Forsyningsselskabet opfordrer samtidig alle til at passe på de skraldemænd, der stadig er ude hver dag og hente husholdningsaffald.

"Det er rigtig vigtigt, at vi binder en knude på de poser, vi smider ud i vores affaldsbeholdere. Hvis der ligger løst affald i beholderne, er risikoen for at smitte skraldemændene meget højere, da de så kan komme i kontakt med affaldet", fortæller Line Wilchen Hollesen.

Fakta

KLAR Forsyning står for at rense spildevand i Stevns, Solrød, Greve og Køge kommuner, for affald i Greve Kommune, for genbrugspladsen i Greve Kommune og for vand- og varmeforsyning i en del af Køge Kommune.