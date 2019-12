Opsætning af radiosender og antenne ved vejarbejdet ved Bjæverskov. Foto: Warning Systems.

Forsøg med radiovarslinger ved vejarbejde giver resultater

LørdagsAvisen - 04. december 2019

Bilisterne sænker farten, når de modtager en advarsel sendt direkte over bilradioen. Dog ikke så meget, som man kunne ønske sig.

Det viser målinger efter et forsøg, hvor Warning Systems under Syddansk Innovation i samarbejde med Vejdirektoratet sendte varslinger om at sænke farten ved et vejarbejde på Vestmotorvejen ved Bjæverskov.

Formålet med forsøget, som blev gennemført over tre uger i oktober, var at få hastigheden sat ned ved et vejarbejde med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

Forsøget viser, at bilisterne i snit sænker farten med 5 pct. i den periode varslingerne blev sendt over radioen i forhold til de øvrige perioder.

Positiv effekt

"Vi målte på omkring 400.000 forbipasserende køretøjer under forsøget. Vores konklusion er, at denne type varslinger har en positiv effekt på farten. Dog må vi også sige, at en vist antal bilister slet og ret ignorerede beskeden og drønede forbi vejarbejdet", siger Jesper Kragh Jørgensen, der er projektleder i Syddansk Innovation.

Varslingssystemet kaldet SafeTrack sendte en indtalt besked, som lød "Vejarbejde forude, hastighedsgrænse 80 km/t". Beskeden blev sendt helt lokalt over bilradioen, så kun de bilister som kørte i retning af vejarbejdet, blev mødt af beskeden umiddelbart før vejarbejdet.

Resultaterne blev imidlertid påvirket af, at forsøget kørte henover efterårsferien med færre biler på vejen, hvilket typisk øger hastigheden i forhold til perioder med normal trafik.

Næste skridt for Warning Systems og Syddansk Innovation er derfor at lave flere forsøg for at styrke "datagrundlaget", fortæller Jesper Kragh Jørgensen.

"Vi forventer at vil gennemføre endnu et forsøg til januar eller februar på Storebæltsbroen i samarbejde med Sund & Bælt. Vi vil gerne afprøve SafeTrack i tre normale trafikale uger, som vil kunne styrke vores dokumentation for, at systemet giver en varig og væsentlig hastighedsnedsættelse i forbindelse med fx vejarbejde", fortsætter Jesper Kragh Jørgensen.

Forsøget ved Bjæverskov blev udført i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Warning Systems/SDI, der er en del af Syddansk Universitet.

Desuden medvirkede entreprenørvirksomheden Barslund.

Warning Systems står bag udviklingen af sikringsudstyret til vejarbejde og til udrykningskørsel - SafeTrack - der kan sende lokale trafikmeddelelser til bilisterne i god tid, så de af hensyn til sikkerheden bliver opmærksomme på at sænke farten og eventuelt skifte vejbane.

Radiomeddelelsen er et supplement til skiltningen ved vejarbejdet.